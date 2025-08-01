مايكروسوفت تنضم إلى نادي الأربعة تريليونات.. وتتفوق على آبل في سباق الذكاء الاصطناعي

انضمت شركة مايكروسوفت رسميا إلى نادي الشركات التي تجاوزت قيمتها السوقية 4 تريليونات دولار، بعد ارتفاع سهمها بأكثر من 5% يوم الخميس، مدفوعة بنتائج مالية فاقت التوقعات.

وبذلك تصبح مايكروسوفت ثاني شركة في العالم تصل إلى هذا الرقم بعد شركة إنفيديا Nvidia، التي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار في وقت سابق من يوليو الجاري، وسط صعود تاريخي مدفوع بثورة الذكاء الاصطناعي.

كما أعلنت مايكروسوفت عن نمو في الإيرادات بنسبة 18% خلال الربع الأخير، وهو أسرع معدل نمو تحققه الشركة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويعود الفضل في ذلك إلى أداء منصة Azure للحوسبة السحابية.

وللمرة الأولى، كشفت الشركة عن إيرادات Azure بالدولار، مؤكدة أن مبيعات Azure والخدمات السحابية الأخرى تجاوزت 75 مليار دولار في السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 34% مقارنة بالعام السابق.

كل من إنفيديا ومايكروسوفت هما أبرز المستفيدين من الطفرة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد تخطتا شركة آبل من حيث القيمة السوقية، حيث تبلغ قيمتها السوقية الآن حوالي 3.2 تريليون دولار، بعد أن تراجعت أسهمها بنسبة 17% منذ بداية العام، في ظل قلق المستثمرين من تأخر الشركة في مواكبة سباق الذكاء الاصطناعي.

أما إنفيديا، فقد كانت الأفضل أداء بين عمالقة التكنولوجيا هذا العام، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 33%، وتعد وحدات معالجة الرسوميات GPUs التي تنتجها الشركة العمود الفقري لنماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة المستخدمة من قبل شركات مثل مايكروسوفت، OpenAI، جوجل، وميتا، كما أنها تغذي مراكز البيانات العملاقة التي تبنيها هذه الشركات.

من المتوقع أن تعلن إنفيديا عن نتائجها المالية في أواخر أغسطس، في وقت يترقب فيه المستثمرون مؤشرات جديدة على مدى استمرار زخم الذكاء الاصطناعي وتأثيره على أرباح الشركات العملاقة.