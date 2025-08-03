مايكروسوفت تقـ.ـتل نسخة من ويندوز 11.. هل سيتوقف جهازك عن العمل؟

أعلنت مايكروسوفت عن إيقاف العمل بنظام Windows 11 SE، النسخة المخففة من نظام ويندوز التي كانت موجهة خصيصا لقطاع التعليم وأجهزة الحواسيب منخفضة التكلفة.

بعد أقل من أربع سنوات على إطلاقه في 2021، ينضم النظام الآن إلى قائمة تجارب مايكروسوفت التي لم تكتب لها الاستمرارية.

صمم نظام Windows 11 SE ليكون رد مايكروسوفت على نظام Chrome OS من جوجل، حيث ركز على البساطة، العمل السحابي، وتقليل استهلاك الموارد، لجعل تجربة استخدامه ملائمة أكثر للمعلمين والطلاب على حد سواء.

التوقيت محدد والدعم يتوقف في 2026

بحسب ما أعلنت الشركة، فإن الدعم الفني والتحديثات الأمنية والتصحيحية لنظام Windows 11 SE سيتوقف في أكتوبر 2026. كما أكدت أن الإصدار 24H2 هو آخر تحديث رئيسي لهذا النظام، ولن يحصل مستخدموه على أي تحديثات ميزات مستقبلية، بما في ذلك تحديث 25H2 المرتقب.

وفي بيان نشر على منصة Microsoft Learn، أوضحت الشركة: “لن يتم إصدار أي تحديثات ميزات بعد الإصدار 24H2 من Windows 11 SE، وسينتهي الدعم الكامل للنظام في أكتوبر 2026، وعلى الرغم من أن الأجهزة ستستمر في العمل، إلا أننا نوصي بالانتقال إلى إصدار آخر من ويندوز 11 لضمان استمرارية الأمان والدعم”.

تجربة لم تنجح في منافسة Chrome OS

عند إطلاقه، روج لـ Windows 11 SE على أنه نظام تشغيل بسيط يعتمد على السحابة ويمنح المدارس أداء ويندوز المعروف مع واجهة وأدوات مخصصة للبيئة التعليمية، لكن في الواقع، لم ينتشر بشكل واسع، واقتصر على عدد محدود من الأجهزة، مثل Surface Laptop SE.

ورغم وجود بعض الميزات الصديقة للطلاب مثل إمكانية إضافة ملصقات رقمية إلى الشاشة الرئيسية، إلا أن النظام كان يعاني من قيود صارمة، مثل تشغيل التطبيقات المعتمدة فقط، وتقييد تعدد المهام، مما جعله محبطًا للعديد من المستخدمين.

ورغم نهاية Windows 11 SE، إلا أن مايكروسوفت لا تزال توفر نسخة أخرى للتعليم هي Windows 11 Education، والتي تأتي بدون تلك القيود، لكنها أعلى تكلفة، ما يجعلها أقل جاذبية للمدارس ذات الميزانيات المحدودة.

مايكروسوفت بلا منافس حقيقي لـ Chrome OS



هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها مايكروسوفت منافسة نظام Chrome OS، فقد سبقتها تجربة Windows 10X، التي كانت واعدة جدا لكنها ألغيت قبل الإطلاق، مما ترك Windows 11 SE ليحمل الراية، دون نجاح فعلي.

في المقابل، لا يزال نظام Chrome OS من جوجل يحقق نجاحا واسعا في المدارس حول العالم، حيث أصبح الطلاب يعتمدون عليه بشكل أساسي، مما يصعب من مهمة مايكروسوفت في استعادة هذا السوق الحيوي.