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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت ترفع الحظر عن تحديث ويندوز 11 للإصدار 24H2 على أجهزة الألعاب

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

قامت مايكروسوفت مؤخرًا بإزالة الحظر المؤقت الذي كانت قد فرضته على بعض أجهزة الألعاب العاملة بنظام ويندوز 11 من تثبيت التحديث الرئيسي للإصدار 24H2، وذلك بعد إصلاح مشكلة كانت تتسبب في تعطل الأجهزة التي تستخدم برنامج Easy Anti-Cheat.

Easy Anti-Cheat: أداة مهمة تُسبب المشكلة

برنامج Easy Anti-Cheat يُعد من الأدوات الشائعة التي يعتمد عليها مطورو الألعاب لحماية الألعاب متعددة اللاعبين مثل Fortnite وApex Legends من الغش والاختراقات. وغالبًا ما يتم تثبيت هذه الأداة تلقائيًا على الحاسوب عند تثبيت الألعاب الداعمة لها.
لكن بعض الأجهزة التي تعمل بمعالجات Intel من سلسلة Alder Lake+، وهي تمثل الجيل الثاني عشر من معالجات Core، كانت تعاني من مشكلة تؤدي إلى ظهور شاشة الموت الزرقاء عند وجود البرنامج.

معالجات Intel vPro كانت ضمن الأجهزة المتأثرة

المشكلة كانت تؤثر تحديدًا على الأجهزة المزودة بمنصة vPro من إنتل، وهي منصة مخصصة للأعمال وتضم تقنيات إضافية للأمان والإدارة عن بعد. وبعد مرور حوالي عشرة أشهر على إطلاق الإصدار 24H2 من ويندوز 11، أعلنت مايكروسوفت رسميًا أنها عالجت الخلل وأزالت الحظر التوافقي الذي كان يمنع تثبيت التحديث على تلك الأجهزة.

بعض التحذيرات لا تزال قائمة

في وثيقة دعم رسمية، أوضحت مايكروسوفت أن بعض الأجهزة قد تستمر في عرض تحذير حول وجود نسخة غير متوافقة من برنامج Easy Anti-Cheat، وقد يضطر المستخدمون إلى تحديث الألعاب التي يلعبونها بانتظام لتجاوز هذه العقبة. كما أكدت الشركة أن هناك مشاكل توافق أخرى قد تظل تعيق حصول بعض الأجهزة على التحديث في الوقت الحالي.

تحديث تدريجي منذ إطلاقه على أجهزة Copilot+

الإصدار 24H2 من نظام ويندوز 11 تم إطلاقه لأول مرة في 18 يونيو من العام الماضي على أجهزة Copilot+ الجديدة، ثم واصلت مايكروسوفت توزيعه تدريجيًا على أجهزة الحاسوب الأخرى في أكتوبر.
المرحلة النهائية من عملية الإطلاق بدأت في مايو الماضي، مما أتاح للأجهزة المؤهلة التي لا تعاني من مشكلات توافق الحصول على التحديث.

ميزات جديدة في تحديث 24H2

يحمل تحديث ويندوز 11 إصدار 24H2 العديد من المزايا الجديدة، أبرزها دمج ميزة Phone Link مع قائمة Start، ودعم إنشاء أرشيفات بصيغ .7z و**.tar**، إلى جانب القدرة على استعراض نظام ملفات الهاتف الأندرويد من خلال File Explorer مباشرة.
كما يتضمن التحديث نسخة جديدة من تطبيق Outlook، بالإضافة إلى تطبيق ويب مستقل لمساعد مايكروسوفت الذكي Copilot.

مايكروسوفت ويندوز 11 Easy Anti Cheat

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