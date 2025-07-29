مايكروسوفت تعلن عن Surface Laptop 5G بتصميم مألوف وترقية إستراتيجية

لطالما كانت سلسلة Surface Laptop خيارًا موثوقًا للمحترفين الذين يبحثون عن جهاز خفيف وأنيق وفعّال لإنجاز الأعمال – خاصة لمن يعملون ضمن منظومة مايكروسوفت.

يحافظ الجيل الجديد من الحاسوب المحمول على هذه المعادلة، لكنه يضيف عنصرًا جديدًا قد يكون محوريًا لبعض المستخدمين: دعم اتصال 5G مدمج.

خيار الاتصال المتنقل لمن يعمل أثناء التنقل

صحيح أن شبكة Wi-Fi تكفي للغالبية، لكن دعم 5G يمثل فرقًا كبيرًا لأولئك الذين يعتمدون على اتصال دائم أثناء السفر أو في مواقع العمل المتنقلة.

وإذا لم تكن بحاجة لذلك، فإن مايكروسوفت توفر أيضًا إصدارًا يعتمد على Wi-Fi فقط، ما يمنح المستخدم حرية الاختيار دون فرض ميزات لا يرغب بها.

الإطلاق في أغسطس وسعر يبدأ من 1799 دولارًا

أعلنت مايكروسوفت أن Surface Laptop 5G سيبدأ شحنه في 26 أغسطس بسعر يبدأ من 1799 دولارًا. ورغم أن الاسم يُبرز ميزة الاتصال، فإن التحسينات لا تقتصر على ذلك.

يعمل الجهاز بمعالجات Intel Core Ultra Series 2 الجديدة، والتي تحتوي على وحدات معالجة عصبية (NPUs) تدعم ميزات Microsoft Copilot+، مما يُتيح تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز دون الحاجة إلى الاتصال بالسحابة، كما يدعم الجهاز بطاقات nano SIM وeSIM.

نظام هوائي مخصص واستجابة ذكية للبيئة

مايكروسوفت طوّرت نظام هوائي مكوّن من ستة هوائيات مدمجة بطريقة ذكية في أعلى الجهاز، بعيدًا عن القاعدة، لضمان استقبال أفضل للإشارة بغض النظر عن وضعية الاستخدام.

ويقوم النظام بالتبديل تلقائيًا بين Wi-Fi و5G حسب البيئة، ويمكن استخدامه كنقطة اتصال آمنة للأجهزة الأخرى.

مادة جديدة لتوازن الإشارة والمتانة

لتنفيذ هذا التصميم دون التأثير على متانة الجهاز، ابتكرت مايكروسوفت مادة متعددة الطبقات تسمح بمرور الإشارات اللاسلكية دون التضحية بجودة المواد المستخدمة في أجهزة Surface.

يُمكّن الجهاز فرق تكنولوجيا المعلومات من دفع ملفات eSIM عن بُعد ودعمه الكامل لنظام Windows Autopilot، ما يُتيح إمكانية النشر الآلي الكامل للأجهزة دون تدخل يدوي – وهو أمر مهم جدًا للمؤسسات الكبيرة.

المواصفات – الطراز الأساسي Surface Laptop 5G مع Core Ultra 5

معالج: Intel Core Ultra 5

ذاكرة عشوائية: 16 جيجابايت

سعة تخزين: 256 جيجابايت SSD قابلة للإزالة

الشاشة: تعمل باللمس، مقاس 13.8 إنش

منافذ: 2 x USB-C، USB-A، منفذ سماعة 3.5 ملم

الاتصال: Wi-Fi 7 و5G، يدعم nanoSIM وeSIM

نظام التشغيل: Windows 11 Pro

السعر: 1799 دولارًا

هذا الطراز يوفر أداءً سريعًا للمهام اليومية والأعمال الإبداعية الخفيفة، لكن سعة التخزين تبدو محدودة مقارنة بالسعر. ومع ذلك، فإن قابلية ترقية القرص الصلب تمنح مرونة على المدى البعيد.

الطراز الأعلى – Surface Laptop 5G مع Core Ultra 7

معالج: Intel Core Ultra 7

ذاكرة عشوائية: 32 جيجابايت

سعة تخزين: 1 تيرابايت SSD قابلة للإزالة

الشاشة: تعمل باللمس

منافذ: 2 x USB-C، USB-A، منفذ سماعة 3.5 ملم

الاتصال: Wi-Fi 7 و5G، يدعم nanoSIM وeSIM

نظام التشغيل: Windows 11 Pro

السعر: 2699 دولارًا

يوفر هذا الإصدار أداءً أقوى بفضل زيادة الذاكرة والتخزين، ويُعد خيارًا مثاليًا للمستخدمين المحترفين الذين يحتاجون إلى سعة أكبر للمهام الثقيلة أو لضمان الاستمرارية لسنوات قادمة. لكن البعض قد يرى أن توفير 2 تيرابايت كان سيكون خيارًا أكثر منطقية بالسعر الحالي.

متوفر للأعمال فقط – في الوقت الحالي

رغم التصميم الأنيق والهيكل المميز، يبدو أن الجهاز قد يُتاح في البداية عبر قنوات الأعمال فقط، ما قد يُصعّب على المستخدمين الأفراد شراءه مباشرة. مايكروسوفت عادة ما تستخدم تصنيف "للأعمال" بطرق مختلفة، وقد يشمل ذلك خدمات ضمان إضافية أو بيع بالجملة فقط.

خيار متخصص لفئة محددة من المستخدمين

بشكل عام، Surface Laptop 5G ليس موجّهًا للجميع، بل لفئة محددة من المستخدمين الذين يحتاجون إلى جهاز محمول، أنيق، ومزود باتصال دائم وسريع. أما المستخدم العادي، فربما يكفيه الإصدار المعتمد على Wi-Fi فقط.