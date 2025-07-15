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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تعلن توقف دعم الميزات الجديدة لتطبيقات Office على ويندوز 10

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

في خطوة جديدة ضمن استراتيجية التحول نحو ويندوز 11، كشفت مايكروسوفت بهدوء أنها ستتوقف عن إضافة ميزات جديدة لتطبيقات Office (ضمن حزمة Microsoft 365) على نظام ويندوز 10، بدءًا من أغسطس 2026. 

ورغم ذلك، تستمر الشركة في توفير التحديثات الأمنية لهذه التطبيقات على ويندوز 10 حتى أكتوبر 2028.

مواعيد انتهاء دعم الميزات بحسب فئة المستخدمين

بحسب الخطة التي أعلنت عنها مايكروسوفت، فإن المستخدمين الأفراد المشتركين في Microsoft 365 Personal وFamily، إضافة إلى مستخدمي قناة التحديث "Current Channel" من الشركات، سيتوقفون عن تلقي أي ميزات جديدة في أغسطس 2026.

في المقابل، تنتهي فترة دعم الميزات الجديدة لمستخدمي قناة التحديث الشهرية للمؤسسات (Monthly Enterprise Channel) في 13 أكتوبر 2026، يليها مستخدمو قناة التحديث نصف السنوية (Semi-Annual Enterprise Channel) في 12 يناير 2027.

عودة عن القرار السابق... لكن بشروط

يذكر أن مايكروسوفت كانت قد تراجعت في وقت سابق من هذا العام عن قرارها بعدم توفير تحديثات أمان لتطبيقات Office على ويندوز 10، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم الأمني حتى 10 أكتوبر 2028.

 إلا أنها لم تكن قد كشفت حينها عن نيتها قطع ميزات جديدة عن هذه التطبيقات اعتبارًا من 2026.

الترقية إلى ويندوز 11 باتت إلزامية لمن يريد أحدث الميزات

القرار يعني فعليًا أن المستخدمين الراغبين بالحصول على الميزات والتحديثات الجديدة لحزمة Microsoft 365 سيضطرون إلى الترقية إلى نظام ويندوز 11، خصوصًا أن ويندوز 10 نفسه سيصل إلى نهاية دورة دعمه الرسمية في 14 أكتوبر 2025.

مايكروسوفت تواصل الضغط للانتقال إلى ويندوز 11

في ظل هذا التغيير، تستمر مايكروسوفت في محاولاتها حث المستخدمين على الترقية إلى ويندوز 11، قبل حلول موعد انتهاء الدعم لويندوز 10. 

وعلى الرغم من أن ويندوز 11 أصبح الآن نظام التشغيل الأكثر استخدامًا على الحواسيب المكتبية، إلا أن الملايين لا يزالون يعتمدون على ويندوز 10.

الجدير بالذكر أيضًا أن المستخدمين يمكنهم تمديد دعم التحديثات الأمنية لعام إضافي مجانًا، بشرط تفعيل ميزة Windows Backup.

مايكروسوفت ويندوز 11 Microsoft 365

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