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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot" تراقب كل حركاتك.. هل هي مفيدة أم مخيفة؟

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أطلقت مايكروسوفت رسميًا ميزة Copilot Vision، التي تمنح مساعدها الذكي القدرة على "رؤية" محتوى الشاشة والتفاعل معه بشكل مباشر.

 تعتبر الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 في الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع إلى دول أخرى خارج أوروبا لاحقًا، حيث تعيق اللوائح الأوروبية الصارمة مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الذكاء الاصطناعي الجديد إطلاقها هناك في الوقت الراهن167.

كيف تعمل Copilot Vision؟

تعمل الميزة عبر السماح للمستخدم بمشاركة نافذة أو أكثر من تطبيقات الشاشة مع مساعد Copilot، الذي يظهر في جانب الشاشة كلوحة جانبية. 

يمكن تفعيلها بنقرة على أيقونة نظارات داخل تطبيق Copilot، ومن ثم اختيار النوافذ التي يرغب المستخدم في مشاركتها.

 بعد منح الإذن، يستطيع المساعد رؤية المحتوى في تلك النوافذ فقط، مثل برامج التصميم، الألعاب، صفحات الويب، أو حتى نافذتين في الوقت نفسه، ليقدم مساعدة فورية موجهة وسياقية.

ميزات وتطبيقات عملية

Copilot Vision لا يقتصر على تقديم إجابات نصية فقط، بل يمكنه توجيه المستخدم بخطوات بصرية من خلال ميزة "التسليط" (Highlights)، التي تبرز أماكن النقر أو الإجراءات المطلوبة داخل التطبيقات، مما يسهل تعلم استخدام برامج جديدة أو إنجاز المهام المعقدة.

 يمكنه أيضًا تحليل الصور أو صفحات الويب التي تتصفحها، أو تقديم نصائح أثناء اللعب، مما يجعله رفيقًا ذكيًا يساعدك في إنجاز أعمالك بسلاسة17.

الخصوصية والأمان

الميزة تعمل فقط عند موافقة المستخدم الصريحة على مشاركة النوافذ، ولا تلتقط أو تراقب أي شيء خارج النوافذ المختارة. 

يمكن للمستخدم إنهاء جلسة المشاركة في أي وقت بسهولة. رغم ذلك، يظل هناك قلق مشروع حول استخدام الميزة مع بيانات حساسة أو سرية، خاصةً في ظل استهداف مايكروسوفت المتكرر من قبل القراصنة، لذا يُنصح بعدم استخدامها في مهام تتطلب خصوصية عالية.

مجانية ومتاحة للجميع

على عكس النسخ التجريبية السابقة التي كانت تتطلب اشتراك Copilot Pro، فإن Copilot Vision متاحة الآن مجانًا لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة، سواء على ويندوز 10 أو 11، ضمن مشروع Copilot Labs التجريبي الذي تستمر مايكروسوفت في تطويره وتحديثه بناءً على ملاحظات المستخدمين.

خلاصة

تُعد ميزة Copilot Vision خطوة كبيرة نحو تحويل مساعد مايكروسوفت من مجرد دردشة نصية إلى مساعد بصري تفاعلي متكامل، يتيح للمستخدمين التعاون مع أجهزتهم بطريقة أكثر طبيعية وفعالية. 

مع استمرار توسعها، ستغير هذه الميزة طريقة تفاعلنا مع الحواسيب اليومية، لكنها تثير أيضًا تحديات تتعلق بالخصوصية والأمان تحتاج إلى التعامل معها بحذر.

مايكروسوفت Copilot Vision CoPilot

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