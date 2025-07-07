مايكروسوفت تفصل 9000 موظف.. وتطلب منهم الفضفضة مع شات جي بي تي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تسريح نحو 9,000 موظف، وذلك تزامناً مع إعلانها استثمارًا جديدًا بقيمة 80 مليار دولار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

لكنّ ما أثار الغضب أكثر لم يكن فقط حجم الفصل، بل النصيحة التي قدّمها أحد مدراء Xbox التابع لمايكروسوفت للمسرّحين: "تحدثوا إلى الذكاء الاصطناعي".

ونقل موقع Aftermath أن المنتج التنفيذي مات تورنبول، والذي يعمل لدى Xbox، نشر منشورًا على LinkedIn – تم حذفه لاحقًا – يقترح فيه على الموظفين المفصولين اللجوء إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وCopilot لتخفيف العبء النفسي والعاطفي الناتج عن خسارة الوظيفة.

وقال تورنبول في منشوره المحذوف: "هذه أوقات صعبة، وإذا كنت تمر بتجربة فصل أو تستعد لها بهدوء، فأنت لست وحدك". وأضاف: "لا يمكن لأي أداة ذكاء اصطناعي أن تحل محل صوتك أو تجربتك الحياتية، لكنها يمكن أن تساعدك على تجاوز مرحلة التوتر بسرعة ووضوح أكبر".

استخدام الذكاء الاصطناعي... لتجاوز الصدمة؟

اقترح تورنبول على الموظفين استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التخطيط المهني، كتابة السير الذاتية، التوسّع في الشبكات المهنية، بل وحتى "الوصول إلى وضوح عاطفي وثقة بالنفس".

من بين العبارات التي طرحها كمثال على ما يمكن أن يطلبه الموظف من الذكاء الاصطناعي: "أعاني من متلازمة المحتال بعد أن تم فصلي. هل يمكنك مساعدتي في إعادة صياغة هذه التجربة بطريقة تذكرني بنقاط قوتي؟"

ورغم أن نية المدير قد تكون للمساعدة، إلا أن ردود الفعل على المنصات الاجتماعية جاءت لاذعة وساخرة، ووصفت المنشور بأنه "أحد أكثر الاقتراحات قسوة وانفصالًا عن الواقع".

كتب أحد المستخدمين على منصة X (تويتر سابقًا): "الموسم الجديد من Severance رائع بشكل مجنون"، في إشارة ساخرة إلى مسلسل تلفزيوني يتناول موضوع الفصل من الوظيفة بطرق عبثية.

ردود فعل غاضبة على الإنترنت

في منتدى Reddit الشهير، كتب أحد المعلقين: "أي شخص يطلب من شخص تم فصله أن يتحدث إلى خوارزمية دردشة للحصول على الدعم النفسي هو شخص مجنون".

أما على تويتر، فوصف مستخدم آخر رد تورنبول على الفصل الجماعي بأنه "واحد من أكثر الردود انعدامًا للإحساس وقسوة على الإطلاق".

حتى أن البعض اعتبر هذه الحادثة فرصة لتحطيم الصورة الإيجابية الزائفة حول شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث علّق أحد المستخدمين: "آمل أن تكشف هذه الحادثة لبعض الناس أن Xbox ليس صديقك المقرب".

حذف المنشور... بعد فوات الأوان

من غير الواضح ما إذا كان تورنبول أدرك قسوة منشوره لاحقًا أم أن ردود الفعل الغاضبة هي ما دفعته لحذفه.

إلا أن الحادثة تسلط الضوء على الفجوة المتزايدة بين العاملين في قطاع التكنولوجيا وقيادات الشركات، خاصة في ظل صعود أدوات الذكاء الاصطناعي التي باتت تُستخدم – على ما يبدو – حتى في معالجة الأزمات النفسية الناتجة عن قرارات تلك الشركات نفسها.