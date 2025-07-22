قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: بحث تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ والمناطق الصناعية
وسام أبوعلي يعتذر لجماهير الأهلي
أسبوع ساخن.. 1265 قتيلا حصيلة اشتباكات السويداء جنوب سوريا
إخلاء سبيل البلوجر هدير عبد الرازق في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع
إجازة 23 يوليو 2025.. 5 فئات محرومة من الراحة بعد قرار رئيس الوزراء
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
اتحاد الكرة: حسن شحاتة يخضع لجراحة الآن.. ونتمنى له الشفاء العاجل
البيت الأبيض: ترامب فوجئ بقصف سوريا
عشاء فرح.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بتسمم بأحد مراكز الدقهلية
أبرزها مستقبل صلاح وقانون الرياضة.. 10 تصريحات نارية لوزير الشباب على الهواء
صبحي: صلاح قيمة لمصر بالدوري الإنجليزي وينبغي عليه تجديد عقده مع ليفربول
دعاء إزالة الخوف والقلق من نتيجة الثانوية العامة.. ردده الآن يشرح صدرك ويطمئن به قلبك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل من مايكروسوفت: فصل الإنترنت عن خوادمها حتى تتصدى للهجوم الإلكتروني

مايكروسوفت
مايكروسوفت
احمد الشريف

أعلنت مايكروسوفت يوم 20 يوليو 2025 عن اكتشاف عملية هجوم نشطة تستهدف خوادم SharePoint المحلية، وهي منصتها لمشاركة المستندات داخل الشركات والحكومات، وتستخدمها بنية تحتية منتشرة عالميًا . 

ونبهت إلى أن هذه الهجمات تستغل ثغرتين من نوع zero-day (CVE‑2025‑53770 و53771) لتمكين مهاجمين من تنفيذ تعليمات عن بُعد وحتى رفع صلاحيات داخل الشبكة.

ما الذي على المؤسسات فعله؟

دعت مايكروسوفت الشركات والحكومات إلى تطبيق التحديثات الطارئة فورًا، وأضافت أن استخدامها لـ SharePoint Online في بيئة السحابة (Microsoft 365) آمن ولا يتأثر .

 إن تعذر تثبيت التصحيح فوريًا، يجب فصل الخوادم عن الإنترنت نهائيًا لتفادي أي استغلال محتمل.

تقديرات الخطر والتداعيات

حذر خبراء أمن لدى شركة SecurityWeek ومختبرات Palo Alto Unit42 من استخدام برامج ضارة مثل "webshells" وأدوات لتسريب البيانات والاعتماد على خوادم SharePoint كحاجز اختراق أول داخل الشبك. 

كما شددوا على أن استخدام تقنيات الأمان مثل AMSI وDefender AV أصبح ضروريًا لضمان تكتيف الثغرات مؤقتًا .

خلاصة

تعتبر هذه الهجمات من أخطر الثغرات المؤثرة على بيئات المؤسسات هذا العام، لما تحمله من قدرة على اختراق الشبكة المركزية وتوسيع النفوذ داخل أنظمة المنظمات. 

وتؤكد توصية مايكروسوفت الصارمة بقطع الاتصال بالشبكة إلى أن يتم تثبيت التصحيحات الأمنية أن الوضع خطير. المطالبة الآن واضحة: طبّقوا التحديثات فورًا أو افصلوا الخوادم.

مايكروسوفت SharePoint Microsoft 365

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس .. سجل بياناتك الآن

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf

أنباء عن تسريب نتيجة الثانوية العامة 2025 pdf قبل اعتمادها ..والتعليم تنفي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس ..الوزير يعتمدها خلال ساعات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 على مكتب وزير التعليم خلال ساعات .. ترقبوها هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

كود تعويض الانترنت

10 جيجا فورية.. كود تعويض الإنترنت الأرضي والمحمول WE وفودافون وأورنج واتصالات

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. الغشاشين ومصوري الامتحانات في قائمة "الراسبين"

الايجار القديم

انتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يلتقي المدرسين والدارسين في البرنامج الصيفي للغات

تغير المناخ

الحر والجفاف يشعلان أسعار الغذاء عالميا.. الأرز والبطاطس والقهوة والكاكاو والخضروات بأرقام قياسية

الأنبا باسيليوس

الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلة الإعدادية لكنيستي القديسة تريزا والسيدة العذراء بالحواصلية

بالصور

ماحدش بياخد باله منه .. اعرف أعراض مرض غامض يصيب القلب وحسام موافي يكشف التفاصيل

القلب
القلب
القلب

ممنوع قبل العمليات .. مشروب صيفي يسبب أضرار خطيرة لمرضى الضغط والسكر والخاضعين الجراحات| اكتشفه

مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه
مضاعفات الكركاديه

رسميا.. ليفربول يضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من فرانكفورت

هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي
هوجو إيكيتيكي

بيراميدز يتعادل مع باندرما سبور التركي بهدفين لكل فريق

بيراميدز
بيراميدز
بيراميدز

فيديو

وفاء عامر وتجارة الأعضاء

وفاء عامر تاجرة أعضاء وتسببت في وفـ..ـاة إبراهيم شيكا.. شاهد رد الفنانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

المزيد