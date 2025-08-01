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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتكلفة مليار دولار.. OpenAI تطلق أول مشروع لمركز بيانات Stargate في أوروبا

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق أول مشروع لمركز بيانات تابع لبرنامجها Stargate في أوروبا، بالتعاون مع شركة التطوير العقاري Nscale Global Holdings ومجموعة الاستثمار النرويجية Aker ASA، لبناء منشأة بتكلفة مليار دولار في شمال النرويج العام المقبل.

ووفقا لما أفادت به الشركات، ستحمل الشراكة اسم Stargate Norway، وستبدأ بتركيب 100000 معالج من شركة إنفيديا، مع إمكانية توسيع القدرة التشغيلية للمشروع بما يصل إلى عشرة أضعاف في المراحل القادمة، تلبية للطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي.

ويقام المركز الجديد بالقرب من مدينة نارفيك في شمال البلاد، ويعد أول منشأة من نوعها في أوروبا ضمن برنامج Stargate، بعد إعلان مشابه بشأن Stargate الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الشركات أن المصنع سيشغل بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة المستمدة من إنتاج الطاقة الكهرومائية المحلي، ما يعزز التزام المشروع بالاستدامة البيئية.

وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في عرض مرئي: “البنية التحتية مثل هذه مهمة للغاية، وتفتح آفاقا واسعة للمطورين والباحثين والعلماء والشركات الناشئة في النرويج وأوروبا”.

ويتقاسم كل من Nscale وAker ملكية Stargate Norway بنسبة 50% لكل منهما، حيث سيستثمران نحو مليار دولار في المرحلة الأولى التي ستستهلك حوالي 20 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، مع كون OpenAI أول عملاء المركز.

وأضافت Aker أنها تتعاون مع شركة Nordkraft المحلية للطاقة من أجل تأمين قدرة كهربائية إضافية تتيح زيادة الاستهلاك إلى 230 ميغاواط مستقبلا، مع خطط لإضافة 290 ميغاواط أخرى لاحقا. 

ورفض متحدث باسم Aker التعليق على التكاليف المستقبلية أو الجدول الزمني للتوسعة.

وسيتم تشغيل المنشأة باستخدام معالجات GB300 Superchip المتقدمة من إنفيديا، والتي ترتبط ببعضها عبر شبكة NVLink عالية السرعة، حسب ما أوضحه الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، في العرض المرئي ذاته.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nscale، جوش باين، إن المركز سيكون من بين أولى “مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة” في أوروبا، مؤكدا: “وجود بنية تحتية سيادية وقابلة للتوسع ومستدامة أصبح ضرورة للحفاظ على القدرة التنافسية”.

OpenAI مركز بيانات Stargate Norway إنفيديا مصانع الذكاء الاصطناعي

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