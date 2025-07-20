إنجاز غير مسبوق.. نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI يحصد ذهبية أولمبياد الرياضيات

أعلنت شركة OpenAI، عن تحقيق نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي نتائج تؤهله للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO لعام 2025، أحد أكثر المسابقات الرياضية صعوبة وهيبة لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى العالم.

نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI يحقق ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي 2025

وقد خضع نموذج OpenAI للاختبار في ظروف مشابهة لتلك التي يخضع لها المشاركون البشر، من دون أي اتصال بالإنترنت أو أدوات خارجية، وبالاعتماد فقط على قراءة نصوص الأسئلة الرسمية وتقديم براهين رياضية مكتوبة بلغة طبيعية.

ووفقا للمهندس التقني في OpenAI، ألكسندر وي، فقد تمكن النموذج من حل 5 من أصل 6 مسائل، محققا 35 نقطة من أصل 42، وهي نتيجة تؤهله للفوز بالميدالية الذهبية.

وأشار “ألكسندر” إلى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.

وكتب “ألكسندر” في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): “في عام 2021، طلب مني أستاذي توقع مدى تقدم الذكاء الاصطناعي في الرياضيات بحلول يوليو 2025، وكنت أظن أن تجاوز 30% في اختبار الرياضيات أمر مبالغ فيه، والآن لدينا نموذج يحقق ذهبية الـIMO”.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها، حيث كشفت “ديب مايند” التابعة لـ جوجل في وقت سابق من هذا العام عن نموذج AlphaGeometry 2 المتخصص في حل مسائل الهندسة بمستوى منافس للفائزين بأولمبياد الرياضيات.

ويعد أبرز ما يميز نموذج OpenAI هو أنه لم يطور خصيصا لمهام رياضية ضيقة، بل بني على أسس الذكاء الاصطناعي العام القائم على التعلم المعزز واسع النطاق، مما يقربه من مفهوم “الذكاء العام الصناعي”.

ويضيف “ألكسندر” أن النموذج يبرهن على قدرته في توليد براهين معقدة ومترابطة بدقة تشابه ما ينتجه الرياضيون المحترفون، رغم أن نمط المسائل في الـIMO يعتمد على إثباتات طويلة وصعبة التحقق.

وقد تم تقييم حلول النموذج من قبل ثلاثة من حاملي ميداليات الـIMO السابقين، وأجمعوا على صحة النتائج.

وفي المقابل، شكك بعض الخبراء في مدى موثوقية هذه النتائج، حيث أشار غاري ماركوس، أستاذ في جامعة نيويورك ومن أبرز منتقدي OpenAI، إلى أن لجنة الـIMO نفسها لم تتحقق من صحة الادعاءات حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إطلاق وكالة مشاريع البحوث المتقدمة الدفاعية الأمريكية DARPA، مبادرة لاستكشاف طرق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في أبحاث الرياضيات المتقدمة، بما يشبه دور المؤلف المشارك.

في سياق متصل، أشار المؤسس المشارك لـ OpenAI، أندريه كارباتي، إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تظهر “ذكاء متعرجا”، إذ تنجح في مهام معقدة ولكنها قد تتعثر في مسائل بسيطة، كالمقارنة بين الرقمين 9.11 و9.9.

من جانبه، علق المدير التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، بالقول: “ما حققناه ليس نظاما رياضيا مخصصا، بل نموذج لغوي كبير يحل مسائل رياضية ضمن سعينا نحو الذكاء العام الحقيقي”.

ورغم هذا الإنجاز، أكدت الشركة أنها لا تعتزم طرح النموذج للعامة في الأشهر القليلة المقبلة.