قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قدم روحه فداءً للوطن.. النبراوي ينعى المهندس مصطفى أنور عفيفي
سعر الدولار مساء اليوم 20-7-2025
بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل
قطار خاص لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين من مصر يبدأ رحلاته غدًا
الهلال الأحمر الميداني: نواجه مجـ.ـزرة كبرى في غزة ونقصا حادا بالأدوية
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ودعم جهود التنمية
آخر يوم في الأهلي.. رحيل وسام أبو علي والنادي يمنحه مكافأة 25 مليون جنيه
مدبولي لوزيرة التنمية الألمانية: شراكتنا طويلة الأمد قائمة على المصالح والالتزامات المتبادلة
خطوات سداد مخالفات المرور 2025 من الموبايل
مهاجم فرانكفورت يُقرب نجم ليفربول من الرحيل إلى بايرن ميونخ
لو فسختى الخطوبة.. هل ترد الهدايا والدهب للعريس؟ | تفاصيل
إسرائيل تقصف تجمعا لمقاتلي العشائر قرب السويداء بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنجاز غير مسبوق.. نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI يحصد ذهبية أولمبياد الرياضيات

OpenAI
OpenAI
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، عن تحقيق نموذجها التجريبي الجديد للذكاء الاصطناعي نتائج تؤهله للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO لعام 2025، أحد أكثر المسابقات الرياضية صعوبة وهيبة لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى العالم.

نموذج ذكاء اصطناعي من OpenAI يحقق ميدالية ذهبية في أولمبياد الرياضيات الدولي 2025

وقد خضع نموذج OpenAI للاختبار في ظروف مشابهة لتلك التي يخضع لها المشاركون البشر، من دون أي اتصال بالإنترنت أو أدوات خارجية، وبالاعتماد فقط على قراءة نصوص الأسئلة الرسمية وتقديم براهين رياضية مكتوبة بلغة طبيعية. 

ووفقا للمهندس التقني في OpenAI، ألكسندر وي، فقد تمكن النموذج من حل 5 من أصل 6 مسائل، محققا 35 نقطة من أصل 42، وهي نتيجة تؤهله للفوز بالميدالية الذهبية.

وأشار “ألكسندر” إلى أن هذا الإنجاز يعكس التقدم السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة.

وكتب “ألكسندر” في منشور على منصة إكس (تويتر سابقا): “في عام 2021، طلب مني أستاذي توقع مدى تقدم الذكاء الاصطناعي في الرياضيات بحلول يوليو 2025، وكنت أظن أن تجاوز 30% في اختبار الرياضيات أمر مبالغ فيه، والآن لدينا نموذج يحقق ذهبية الـIMO”.

يذكر أن هذه ليست المحاولة الأولى من نوعها، حيث كشفت “ديب مايند” التابعة لـ جوجل في وقت سابق من هذا العام عن نموذج AlphaGeometry 2 المتخصص في حل مسائل الهندسة بمستوى منافس للفائزين بأولمبياد الرياضيات. 

ويعد أبرز ما يميز نموذج OpenAI هو أنه لم يطور خصيصا لمهام رياضية ضيقة، بل بني على أسس الذكاء الاصطناعي العام القائم على التعلم المعزز واسع النطاق، مما يقربه من مفهوم “الذكاء العام الصناعي”.

ويضيف “ألكسندر” أن النموذج يبرهن على قدرته في توليد براهين معقدة ومترابطة بدقة تشابه ما ينتجه الرياضيون المحترفون، رغم أن نمط المسائل في الـIMO يعتمد على إثباتات طويلة وصعبة التحقق. 

وقد تم تقييم حلول النموذج من قبل ثلاثة من حاملي ميداليات الـIMO السابقين، وأجمعوا على صحة النتائج.

وفي المقابل، شكك بعض الخبراء في مدى موثوقية هذه النتائج، حيث أشار غاري ماركوس، أستاذ في جامعة نيويورك ومن أبرز منتقدي OpenAI، إلى أن لجنة الـIMO نفسها لم تتحقق من صحة الادعاءات حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من إطلاق وكالة مشاريع البحوث المتقدمة الدفاعية الأمريكية DARPA، مبادرة لاستكشاف طرق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في أبحاث الرياضيات المتقدمة، بما يشبه دور المؤلف المشارك.

في سياق متصل، أشار المؤسس المشارك لـ OpenAI، أندريه كارباتي، إلى أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي قد تظهر “ذكاء متعرجا”، إذ تنجح في مهام معقدة ولكنها قد تتعثر في مسائل بسيطة، كالمقارنة بين الرقمين 9.11 و9.9.

من جانبه، علق المدير التنفيذي لـOpenAI، سام ألتمان، بالقول: “ما حققناه ليس نظاما رياضيا مخصصا، بل نموذج لغوي كبير يحل مسائل رياضية ضمن سعينا نحو الذكاء العام الحقيقي”.

ورغم هذا الإنجاز، أكدت الشركة أنها لا تعتزم طرح النموذج للعامة في الأشهر القليلة المقبلة.

OpenAI ذكاء اصطناعي أولمبياد الرياضيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025

يحيى موسى وعلاء السماحي

من هم؟.. تعرف على الإرهابيين الذين خططوا لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

كأس العالم للأندية

4 أندية تحجز أولى بطاقات التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

الدواجن وبيض

انخفاض جديد في أسعار الدواجن الآن في مصر

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

ترشيحاتنا

وسام ابو علي

الرحيل عن الأهلي.. صفقة انتقال وسام أبو علي تقترب من الحسم| القصة الكاملة

أحمد فتوح - أرشيفية

الساحل الشمالي كلمة السر.. القصة الكاملة لأزمة أحمد فتوح

فيديو يعانق موظفة بحفل كولدبلاي

خيانة على الهواء .. حفل يكشف فضيحة على الشاشة| القصة الكاملة

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

أطعمة وأعشاب تقلل من التوتر.. تعرف عليها

اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها
اطعمة و اعشاب تقلل من التوتر|تعرف عليها

تعرف على فوائد خبز الشعير

خبز الشعير
خبز الشعير
خبز الشعير

فيديو

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

الأمير النائم

نهاية قصة الأمير النائم بعد 20 سنة غيبوبة

القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

هددت بالقفز من الخامس .. القبض على هدير عبد الرازق وطليقها

صورة من الزيارة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الشباب والرياضة وعدد من طلبة الجامعات والمدارس إلى مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: بيتهوفن.. الكعبة.. ومحمد "نوتة شرقية في قلب فيينا"

المزيد