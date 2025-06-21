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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تطلق ميزة "وضع التسجيل" لمستخدمي macOS

OpenAI
OpenAI

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة تدعى "وضع التسجيل" Record Mode ضمن تطبيق ChatGPT المخصص لأجهزة macOS، بهدف تسهيل إدارة الاجتماعات، وتدوين الأفكار، وتحويل اللحظات العفوية إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ.


ووفقا لـ OpenAI، تم طرح الميزة الجديدو تدريجيا لمستخدمي خطط ChatGPT Pro وEnterprise وEdu دون أي تكلفة إضافية.

وفي منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، قالت الشركة:"وضع التسجيل يبدأ بالوصول اليوم لمستخدمي ChatGPT على خطط Pro وEnterprise وEdu، ومتوفر في تطبيق سطح المكتب على macOS".

تتيح الأداة للمستخدمين تسجيل المحادثات مباشرة عبر التطبيق، ليقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتحويل الصوت إلى نص، واستخلاص النقاط الرئيسية، واقتراح مهام لاحقة أو حتى مقاطع برمجية حسب السياق.

وتستهدف هذه الميزة بشكل خاص من يرغبون في تفويض مهام تدوين الملاحظات أو حفظ الأفكار أثناء التنقل.

دردشة وصور عبر واتساب 

بالتوازي مع هذا التحديث، أتاحت OpenAI أداة توليد الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي لجميع مستخدمي واتساب.


وكانت الأداة قد ظهرت لأول مرة في ديسمبر الماضي عبر روبوت تجريبي يدعى 1-800-ChatGPT، وتتيح للمستخدمين إنشاء صور والتفاعل مع ChatGPT مباشرة من داخل تطبيق واتساب، دون الحاجة لتطبيق منفصل أو تسجيل دخول.

وتتيح هذه الميزة لمستخدمين واتساب طلب إنشاء صور من ChatGPT عبر محادثاتهم النصية، مما يجعل تجربة التفاعل مع رؤوبوت الدردشة أكثر تنوعا وابتكارا.

وعلى الرغم من أن الميزة لا تزال في مراحلها الأولى وقد تواجه بعض القيود، إلا أنها توفر للمستخدمين طريقة سهلة ومباشرة للوصول إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة داخل تطبيقهم المفضل.

تعكس هذه التحديثات توجه OpenAI المتواصل نحو دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في سيناريوهات الحياة اليومية، سواء في العمل أو الترفيه، بهدف جعل هذه التقنيات أكثر سهولة وفائدة للمستخدمين.

جدير بالذكر أن شركة OpenAI أطلقت مؤخرا مجموعة جديدة من الميزات الموجهة لمستخدمي ChatGPT في قطاع الأعمال، تشمل تكاملات مع خدمات سحابية متعددة، تسجيل وتحويل اجتماعات العمل إلى نصوص، ودعم بروتوكول MCP للربط مع أدوات البحث العميق.

OpenAI وضع التسجيل ChatGPT تسجيل المحادثات الذكاء الاصطناعي

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