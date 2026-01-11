قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026.. هدير عبد الناصر تقف أمام مي عمر في الست موناليزا

الفنانة هدير عبدالناصر
سعيد فراج

أعربت الفنانة هدير عبدالناصر عن سعادتها بالتعاون مجددًا مع النجمة مي عمر، من خلال مسلسل «الست موناليزا» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، في رابع عمل يجمعهما معًا.

وقالت هدير عبدالناصر إن مشاركتها في «الست موناليزا» تمثل محطة مهمة في مشوارها الفني، خاصة أن العمل يقدمها في دور مختلف وجديد تمامًا عما قدمته سابقًا، مؤكدة أنها تحمست للشخصية منذ قراءة السيناريو لما تحمله من أبعاد إنسانية ودرامية غير تقليدية.

وأضافت هدير: «تشرفت بالعمل مع النجمة مي عمر في أكثر من تجربة ناجحة، مثل مسلسل نسل الأغراب، ولؤلؤ، ونعمة الأفوكاتو، وكل عمل كان له بصمة خاصة ونجاح جماهيري واضح، وأتمنى أن يحقق الست موناليزا نفس النجاح بل وأكثر».

وأكدت أن تكرار التعاون بينها وبين مي عمر ليس صدفة، بل نتيجة كيمياء فنية وتفاهم في موقع التصوير، إلى جانب حرص فريق العمل دائمًا على تقديم محتوى درامي قوي يليق بالجمهور.

واختتمت هدير عبدالناصر تصريحاتها بالتأكيد على أن «الست موناليزا» يحمل العديد من المفاجآت على مستوى الأحداث والشخصيات، مشيرة إلى أن الجمهور سيشاهدها هذا العام بشكل مختلف خلال السباق الرمضاني 2026.

مسلسل الست موناليزا

ويشارك في بطولة مسلسل «الست موناليزا» بجانب الفنانة مي عمر، عدد من نجوم الفن، أبرزهم شيماء سيف، وفاء عامر، وأحمد مجدي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي.

هدير عبدالناصر الفنانة هدير عبدالناصر مي عمر مسلسل الست موناليزا

