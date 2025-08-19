قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان في يناير.. الغندور يكشف عن صفقة جديدة للأهلي
دخول شاحنات القافلة الثامنة عشرة للمساعدات من مصر إلى غزة
موعد مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري.. قمة نارية على صدارة المسابقة
الأرصاد تحذر من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة
اصطفاف قافلة المساعدات الإنسانية الـ 18 تمهيدا لدخولها غزة
المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية
قائمة أسعار السلع المخفضة على بطاقات التموين أغسطس 2025
هل يجوز أداء الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة؟.. أمين الإفتاء يوضح
امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2025 | الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء والتاريخ
ماكرون: إذا فشلت المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا سيتعيّن تشديد العقوبات
دار الإفتاء ترد على فتوى شراء حلوى المولد والتهادي بها بدعة
نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جوجل تخبئ مفاجأة.. تسريب يكشف عن شاحن فائق القوة قبل ساعات من مؤتمر Pixel 10

احمد الشريف

كشفت تسريبات مفاجئة في اللحظة الأخيرة عن منتج غامض لم يكن في الحسبان، وذلك قبل يوم واحد فقط من انطلاق مؤتمر جوجل السنوي الذي سيشهد الإعلان عن سلسلة هواتف Pixel 10 وساعة Pixel Watch 4.

ففي حين أن التسريبات المتتالية لم تترك لنا سوى القليل لنتخيله حول الأجهزة الرئيسية، ظهر منتج جديد بالكامل عبر قوائم أحد المتاجر الإلكترونية، مما يشير إلى أن جوجل لا تزال تملك مفاجأة في جعبتها.

شاحن جديد بقوة 67 واط

يبدو أن جوجل تستعد لإطلاق "شاحن طاقة ثنائي المنفذ بقوة 67 واط"، وهو ترقية كبيرة وملحوظة عن شاحن 45 واط الذي أطلقته العام الماضي مع سلسلة Pixel 9. ووفقًا للتسريب، سيأتي الشاحن الجديد بلون "Snow" الأبيض، وسيمثل خيارًا موثوقًا للمستخدمين الباحثين عن شاحن قوي وعالي الجودة من علامة تجارية كبرى.

كشفت القوائم المسربة أيضًا عن السعر بالدولار الكندي، حيث سيُطرح الشاحن الجديد بسعر 79 دولارًا كنديًا (حوالي 57 دولارًا أمريكيًا)، وهو ضعف سعر شاحن 45 واط تقريبًا. ورغم وجود خيارات أرخص في السوق، إلا أن السعر يبقى مقبولًا بالنسبة لمنتج أصلي من جوجل.

أسعار الإكسسوارات الأخرى: ما بين التخفيض والزيادة

لم يقتصر التسريب على الشاحن الجديد، بل كشف أيضًا عن أسعار بعض الإكسسوارات المنتظرة، حيث  سيُطرح بسعر 99 دولارًا كنديًا (حوالي 72 دولارًا أمريكيًا)، والمفاجأة السارة أنه أرخص بـ 10 دولارات كندية من شاحن Pixel Stand 2 الذي يحل محله.

 على عكس الشاحن، ستشهد أغطية الحماية زيادة في السعر، على الأرجح بسبب إضافة المغناطيس لدعم الملحقات. حيث سيبلغ سعرها 69 دولارًا كنديًا (حوالي 50 دولارًا أمريكيًا)، مقارنة بـ 49 دولارًا كنديًا لأغطية Pixel 9.

تستعد جوجل لكشف الستار رسميًا عن كل هذه المنتجات في مؤتمرها الذي يُعقد غدًا، الأربعاء 20 أغسطس. تابعونا في Android Authority لتغطية شاملة وفورية لجميع الإعلانات الجديدة فور صدورها.

جوجل Pixel Watch 4 Pixel 10

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

قطارات السكك الحديدية

السكك الحديدية تكشف تفاصيل واقعة "راكب الشورت".. وتؤكد: لم نمنع أحدًا

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها

هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة

ضياء رشوان

ضياء رشوان عن قبول الفصائل مقترح وقف النار: الأمر الآن يتعلق بنوايا إسرائيل

مجدي الجلاد

مجدي الجلاد: الإعلام المصري يحتاج لحرية تدفق المعلومات ودور وطني في مواجهة التحديات

علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي

وزير الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتي من اللحوم والدواجن والبيض.. ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

أبرزهم الجدي .. أبراج لا تعرف الهزار والجدية عندهم أسلوب حياة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

