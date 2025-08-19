جوجل تخبئ مفاجأة.. تسريب يكشف عن شاحن فائق القوة قبل ساعات من مؤتمر Pixel 10

كشفت تسريبات مفاجئة في اللحظة الأخيرة عن منتج غامض لم يكن في الحسبان، وذلك قبل يوم واحد فقط من انطلاق مؤتمر جوجل السنوي الذي سيشهد الإعلان عن سلسلة هواتف Pixel 10 وساعة Pixel Watch 4.

ففي حين أن التسريبات المتتالية لم تترك لنا سوى القليل لنتخيله حول الأجهزة الرئيسية، ظهر منتج جديد بالكامل عبر قوائم أحد المتاجر الإلكترونية، مما يشير إلى أن جوجل لا تزال تملك مفاجأة في جعبتها.

شاحن جديد بقوة 67 واط

يبدو أن جوجل تستعد لإطلاق "شاحن طاقة ثنائي المنفذ بقوة 67 واط"، وهو ترقية كبيرة وملحوظة عن شاحن 45 واط الذي أطلقته العام الماضي مع سلسلة Pixel 9. ووفقًا للتسريب، سيأتي الشاحن الجديد بلون "Snow" الأبيض، وسيمثل خيارًا موثوقًا للمستخدمين الباحثين عن شاحن قوي وعالي الجودة من علامة تجارية كبرى.

كشفت القوائم المسربة أيضًا عن السعر بالدولار الكندي، حيث سيُطرح الشاحن الجديد بسعر 79 دولارًا كنديًا (حوالي 57 دولارًا أمريكيًا)، وهو ضعف سعر شاحن 45 واط تقريبًا. ورغم وجود خيارات أرخص في السوق، إلا أن السعر يبقى مقبولًا بالنسبة لمنتج أصلي من جوجل.

أسعار الإكسسوارات الأخرى: ما بين التخفيض والزيادة

لم يقتصر التسريب على الشاحن الجديد، بل كشف أيضًا عن أسعار بعض الإكسسوارات المنتظرة، حيث سيُطرح بسعر 99 دولارًا كنديًا (حوالي 72 دولارًا أمريكيًا)، والمفاجأة السارة أنه أرخص بـ 10 دولارات كندية من شاحن Pixel Stand 2 الذي يحل محله.

على عكس الشاحن، ستشهد أغطية الحماية زيادة في السعر، على الأرجح بسبب إضافة المغناطيس لدعم الملحقات. حيث سيبلغ سعرها 69 دولارًا كنديًا (حوالي 50 دولارًا أمريكيًا)، مقارنة بـ 49 دولارًا كنديًا لأغطية Pixel 9.

تستعد جوجل لكشف الستار رسميًا عن كل هذه المنتجات في مؤتمرها الذي يُعقد غدًا، الأربعاء 20 أغسطس. تابعونا في Android Authority لتغطية شاملة وفورية لجميع الإعلانات الجديدة فور صدورها.