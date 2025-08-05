هاتف Pixel 10 Pro Fold.. بطارية أكبر وشحن أسرع .. وتجربة قابلة للطي قد تغير المعادلة

رغم أن الهواتف القابلة للطي عادةً ما تعاني من عمر بطارية متواضع، إلا أن هاتف Google القادم Pixel 10 Pro Fold قد يكون استثناءً.

وفقًا لتقارير وتسريبات حديثة، من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية أكبر بنسبة 7.2% مقارنة بالجيل السابق Pixel 9 Pro Fold، ليصل إجمالي السعة إلى 5,015 مللي أمبير، مقارنة بـ4,650 مللي أمبير في الطراز السابق.

وعلى سبيل المقارنة، فإن هاتف Galaxy Z Fold 7 من سامسونج – الذي تم إطلاقه مؤخرًا – يحتوي على بطارية بسعة 4,400 مللي أمبير فقط.

شريحة جديدة مصنّعة بتقنية 3 نانومتر من TSMC

يعتمد الهاتف على شريحة Tensor G5 الجديدة كليًا من جوجل، والتي تم تصنيعها بالكامل داخليًا باستخدام تقنية 3 نانومتر من شركة TSMC التايوانية.

تمثل هذه الخطوة تحوّلًا هامًا بعد استخدام رقاقات من تصنيع سامسونج في الأجيال السابقة، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ.

الإضاءة العالية قد تؤثر سلبًا على الأداء

رغم هذه التحسينات، هناك عنصر قد يُضعف من أداء البطارية، وهو زيادة سطوع الشاشة الداخلية ليصل إلى 2,050 شمعة.

ستجعل هذه القفزة في السطوع الشاشة أكثر وضوحًا في الإضاءة الخارجية، لكنها قد تؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى في ذروة الأداء.

إدارة حرارية أفضل

من التحسينات الأخرى التي قد تُسهم في إطالة عمر البطارية، تحسين نظام التبريد في الهاتف. فالحرارة الزائدة تؤثر سلبًا على كفاءة أداء المعالج واستهلاك الطاقة، لذا فإن الحفاظ على درجة حرارة منخفضة يساعد في تقديم تجربة أداء أكثر استقرارًا وكفاءة.

سرعة الشحن: ترقية مرحب بها

ستبلغ سرعة الشحن السلكي في Pixel 10 Pro Fold حدًا أقصى يصل إلى 39 واط، وهي نفس السرعة المتوقعة لطراز Pixel 10 Pro XL. هذا يمثل قفزة كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة التي كانت تقتصر على 21 واط فقط.

أما الشحن اللاسلكي، فسيصل إلى 15 واط وفقًا لمعيار Qi، بدلاً من 7 واط سابقًا.

دعم الشحن اللاسلكي العكسي؟ ليس بعد

حتى الآن، لا توجد معلومات تؤكد دعم Pixel 10 Pro Fold للشحن اللاسلكي العكسي، وهي ميزة تمكن الهاتف من شحن أجهزة أخرى مثل السماعات أو الساعات الذكية عبر الجهة الخلفية للهاتف.

دعم Qi2 لكن بدون مغناطيس داخلي

تشير التقارير إلى أن الهاتف سيدعم معيار Qi2 للشحن اللاسلكي، والذي يقدم تحسينات في الكفاءة، لكن دون تضمين مغناطيسات داخلية لمحاذاة الشاحن تلقائيًا كما في نظام MagSafe من آبل.

ستقتصر ميزة المحاذاة المغناطيسية على الأغطية الرسمية لهواتف Pixel فقط.

نوع الشاحن والدعم الواسع

يدعم الهاتف معيار USB Power Delivery (USB PD) وProgrammable Power Supply (PPS)، ما يجعله متوافقًا تمامًا مع الشواحن من شركات معروفة مثل Anker وUgreen وBaseus.

ورغم أن الشحن بأقصى سرعة يتطلب استخدام شاحن USB-C بقدرة 45 واط من جوجل (يباع بشكل منفصل)، إلا أن معظم الشواحن المعتمدة على PD/PPS ستوفر أداءً قريبًا جدًا من الحد الأقصى.

خلاصة

يعد هاتف Pixel 10 Pro Fold بتجربة أفضل من أي وقت مضى في مجال الهواتف القابلة للطي، مع تحسينات في البطارية، والأداء، وسرعة الشحن، كل ذلك ضمن تصميم أنحف وأكثر أناقة.

إذا ثبتت هذه المواصفات عند الإطلاق الرسمي، فقد يكون هذا الهاتف أحد أقوى المنافسين في سوق الهواتف القابلة للطي خلال 2025.