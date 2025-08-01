تسريب جديد يكشف تصميم Pixel Buds 2a قبل إطلاقها الرسمي

تسربت صور جديدة تكشف عن تصميم سماعات Google الجديدة Pixel Buds 2a، قبل الحدث المرتقب للشركة في 20 أغسطس.

موقع Android Headlines نشر صورًا توضح اللون الجديد "Iris"، إلى جانب معلومات عن توافر ألوان أخرى مثل "Strawberry" و"Fog Light".

خليفة سماعات A-series الأولى منذ 2021

كانت Google أعلنت عن أول سماعات من فئة A-series في يونيو 2021، ومنذ ذلك الحين لم تطلق أي إصدار جديد منها. ويبدو أن الوقت قد حان لإطلاق الجيل الثاني، خاصة مع ارتفاع التوقعات بشأن تحسينات في عمر البطارية وجودة الصوت مقارنة بالإصدار السابق، رغم ندرة المعلومات المسربة حتى الآن.

السماعات قد تتوفر ضمن عروض حصرية

تشير بعض التوقعات إلى أن Pixel Buds 2a قد تكون ضمن عروض الطلب المسبق لهاتف Pixel 10، خاصة في الأسواق الأوروبية والمملكة المتحدة، في إطار استراتيجية ترويجية مشتركة مع الهواتف الجديدة.

حدث Google الكبير في 20 أغسطس

من المتوقع أن تكشف Google خلال الحدث عن مجموعة من الأجهزة الجديدة، على رأسها سلسلة Pixel 10 والتي تضم: Pixel 10، وPixel 10 Pro، وPixel 10 Pro XL، بالإضافة إلى النسخة القابلة للطي Pixel 10 Pro Fold. كما سيتم الإعلان عن ساعة Pixel Watch 4، وسماعات Pixel Buds 2a.

ملحقات مغناطيسية جديدة تنافس MagSafe من Apple

ضمن الابتكارات المنتظرة، يتوقع أن تكشف Google عن خط جديد من الملحقات المغناطيسية تحت اسم "PixelSnap"، مشابه لتقنية MagSafe من Apple. من بين الملحقات المسربة:

يمكن تثبيت قاعدة شحن "PixelSnap Charging Puck"، وحامل شحن، وحلقة مغناطيسيًا على ظهر الهاتف، إضافة إلى شاحن جداري جديد بمنفذين USB-C.

موسم جديد مزدحم لمحبي Pixel

مع هذا الكم من الإعلانات المتوقعة، يبدو أن Google تستعد لتقديم أقوى دفعة من منتجات Pixel حتى الآن، ما يجعل يوم 20 أغسطس موعدًا منتظرًا من قبل جمهور التقنية ومحبي منتجات Google.