تخفيضات كبيرة على هاتف Pixel 9 Pro Fold مع اقتراب إطلاق Pixel 10

قبل أيام من إعلان جوجل الرسمي عن هواتف Pixel 10 الجديدة (بما فيها النسخة القابلة للطي) خلال حدثها في 20 أغسطس، يحصل محبو الأجهزة السابقة على فرصة ذهبية.

فقد هبط سعر Pixel 9 Pro Fold بسعة 256 جيجابايت ولون الأسود "Obsidian" إلى 1,199 دولارًا عبر أمازون وBest Buy، أي بخصم 33% عن سعره الأصلي البالغ 1,799 دولارًا، اللافت أن الهاتف كان يُباع قبل أسبوع واحد فقط بـ100 دولار إضافية.

قفزة مقارنة بالجيل الأول

قدّم Pixel 9 Pro Fold نقلة نوعية مقارنة بالجيل الأول من هواتف جوجل القابلة للطي، بفضل تصميمه الخفيف الذي يمنحه مظهرًا وإحساسًا مشابهًا للهاتف التقليدي قبل فتحه.

لكن أحد أبرز عيوبه أن كاميراته لم تصل إلى مستوى كاميرات Pixel 9 Pro الأرخص سعرًا (599 دولارًا في Best Buy حاليًا).

أشارت المراجعات إلى أن عدسة التقريب (Telephoto) تنتج صورًا أقل حدة، كما أن الصور الملتقطة في الإضاءة المنخفضة تبدو أقل تفصيلاً.

ورغم هذه الملاحظات، فإن المراجعة التي أجرتها الصحفية أليسون جونسون أوصت بالهاتف حتى بسعره الأصلي المرتفع.

انتظار الجيل الجديد Pixel 10 Pro Fold

بات الهاتف القادم Pixel 10 Pro Fold على الأبواب، ومن المتوقع أن يجلب تحسينات ملحوظة.

عرضت جوجل نفسها تصميمه عبر مقاطع على يوتيوب، ويبدو مشابهًا بشكل كبير للنسخة الحالية.

لكن أبرز ما يتردد من شائعات أنه قد يأتي بمعيار IP68 لمقاومة الغبار والماء، وهو ما قد يمثل نقطة قوة كبيرة، خاصة وأن الغبار كان العدو الأول للأجهزة القابلة للطي في بداياتها، لكن التطويرات التقنية الأخيرة جعلت هذه الفئة من الهواتف أكثر موثوقية.