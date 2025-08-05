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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خصومات ضخمة على هواتف Pixel 9 قبل الكشف الرسمي عن Pixel 10

Pixel 9
Pixel 9
احمد الشريف

مع اقتراب حدث الكشف الرسمي عن هاتف Pixel 10 من جوجل خلال هذا الشهر، تتسارع الخصومات على أجهزة الجيل الحالي، وتحديدًا على هواتف Pixel 9 وساعات Pixel Watch 3. 

من بين أبرز العروض المتاحة حاليًا، يبرز خصم بقيمة 500 دولار على هاتف Pixel 9 Pro Fold بسعة تخزين 512 جيجابايت، وذلك عبر أمازون.

هذا الطراز يُعد من الأجهزة الرائدة في فئة الهواتف القابلة للطي من جوجل، حيث يبلغ سعره الأصلي 1,919 دولارًا، وتم طرحه خلال عرض Prime Day الشهر الماضي مقابل 1,519 دولارًا.

لكن العرض الجديد من أمازون يُتيح شراء الجهاز بسعر 1,419 دولارًا فقط مع شحن مجاني وهو أدنى سعر وصل إليه الهاتف على الإطلاق عبر أمازون، والثاني فقط منذ مارس الماضي الذي شهد عرضًا مشابهًا استمر لساعات قليلة.

تفاصيل إضافية حول العروض الحالية على هواتف Pixel 9

لمن لا يرغب في الحصول على النسخة القابلة للطي، هناك أيضًا خصومات قوية على باقي طرازات سلسلة Pixel 9:

Google Pixel 9a سعة 128 جيجابايت بسعر 399 دولارًا (السعر الأصلي 499 دولارًا)

Google Pixel 9a سعة 256 جيجابايت بسعر 499 دولارًا (السعر الأصلي 599 دولارًا)

Google Pixel 9 يبدأ من 599 دولارًا (السعر الأصلي 799 دولارًا)

Google Pixel 9 Pro يبدأ من 799 دولارًا (السعر الأصلي 999 دولارًا)

Google Pixel 9 Pro Fold بسعة 512 جيجابايت بسعر 1,419 دولارًا (خصم 500 دولار).

هذه العروض تمثل فرصة قوية لاقتناء أحد أجهزة جوجل الرائدة قبل الإعلان المنتظر عن سلسلة Pixel 10، والتي يُتوقع أن تُكشف رسميًا خلال أيام.

Pixel Pixel 10 Pixel 9 Pixel Watch 3

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