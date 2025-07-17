بمزايا احترافية.. مواصفات هواتف Pixel 10 قبل الطرح فى الأسواق

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن موعد إطلاق هاتف Pixel 10 في 20 أغسطس 2025. وفي دعوة أرسلتها يوم الأربعاء، قالت جوجل إن الحدث سيقام في مدينة نيويورك في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث ستعرض الشركة "أحدث ما توصلت إليه هواتف Pixel والساعات وسماعات الأذن .

ميزات هاتف Pixel 10 Pro XL

خلال الحدث، من المتوقع أن تكشف جوجل النقاب عن سلسلة هواتف Pixel الذكية الجديدة، بما في ذلك Pixel 10 الأساسي ، والذي يُشاع أنه سيأتي بثلاث كاميرات بدلاً من اثنتين، إلى جانب Pixel 10 Pro المُحسّن، وPixel 10 Pro XL. قد تكشف جوجل أيضًا عن Pixel 10 Pro Fold المقاوم للغبار تمامًا .

أما بالنسبة لأجهزتها الأخرى، فتشير الشائعات إلى أن ساعة جوجل بيكسل 4 قد تأتي ببطارية أكبر وهيكل أكثر سمكًا. لم تُسرّب تفاصيل كثيرة حول خطط جوجل لسماعات بيكسل بودز، لكن بعض التقارير تزعم أن الشركة تستعد لإطلاق زوج آخر من سماعات بيكسل بودز 2a بأسعار مناسبة.

سيتوفر هاتف Pixel 10 الأساسي بسعر 899 يورو لسعة 128 جيجابايت و999 يورو لسعة 256 جيجابايت و يبدأ سعر هاتف Pixel 10 Pro من 1099 يورو لسعة 128 جيجابايت ويصل إلى 1589 يورو لسعة 1 تيرابايت الجديدة.

تشمل ترقيات الكاميرا مستشعر Samsung GN8 الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة Sony IMX712 فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ولأول مرة، عدسة تكبير/تصغير بدقة 11 ميجابكسل في هاتف Pixel 10 القياسي.

وتهدف قرارات التسعير وترقيات الأجهزة هذه إلى جذب المستخدمين العائدين والمحترفين الذين يبحثون عن المزيد من الطاقة والتخزين دون زيادة التكلفة.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL

كشفت تسريبات سابقة عن المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 10 Pro وPixel 10 Pro XL. من المتوقع أن يتميز هاتف Pro بشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 6.3 بوصة بدقة 2856 × 1280 بكسل، وسعة تخزين أساسية 128 جيجابايت، وبطارية بسعة 4870 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 29 واط. أما هاتف Pro XL، فيأتي بشاشة أكبر حجمًا تبلغ 6.8 بوصة بدقة 2992 × 1344 بكسل، ويبدأ سعره من 256 جيجابايت، مع بطارية بسعة 5200 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقوة 39 واط.

يدعم كلا الطرازين معدل تحديث متكيف يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 3000 شمعة، ويأتيان بكاميرا سيلفي بدقة 42 ميجابكسل. تتضمن الإعدادات الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة منظار بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x. كما يدعمان الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط باستخدام Qi2.