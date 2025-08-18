تأجيل محتمل لهاتف Google Pixel 10 Pro Fold يثير خيبة أمل واسعة

أثارت الأنباء المتداولة حول احتمال تأجيل إطلاق هاتف Google Pixel 10 Pro Fold حالة من الاستياء داخل مجتمع التقنية، وهو ما يُعد مؤشراً على أن جوجل نجحت أخيراً في كسب اهتمام جاد بسلسلة هواتفها القابلة للطي.

فمجرد شعور المستخدمين بالإحباط من الانتظار يبرهن أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح داخل سوق بات أكثر تنافسية من أي وقت مضى.

موعد الإطلاق المرتقب

وفقاً للتسريبات، من المنتظر الإعلان عن Pixel 10 وPixel 10 Pro في 20 أغسطس على أن يتم طرحهما في الأسواق في 28 أغسطس.

أما النسخة المنتظرة Pixel 10 Pro Fold فقد لا ترى النور قبل 9 أكتوبر، أي بعد نحو شهرين.

هذا التأجيل يضع جوجل في مأزق استراتيجي، خصوصاً مع طرح Samsung Galaxy Z Fold 7 بالفعل وحصوله على زخم كبير في الأسواق.

ففي ميدان الأجهزة القابلة للطي، عنصر التوقيت قد يحسم المنافسة.

ما الجديد في Pixel 10 Pro Fold؟

رغم التشابه الكبير في التصميم مع الجيل السابق، إلا أن الهاتف الجديد يحمل مجموعة من التحسينات البارزة، شاشة خارجية أكبر بحجم 6.4 بوصة لتجربة أقرب إلى الهواتف التقليدية عند الطي.

و معالج Tensor G5 المطوّر كلياً من جوجل والمبني بتقنية 3 نانومتر من TSMC، ما يعزز الأداء وكفاءة استهلاك الطاقة.

بالضافةإلى بطارية أكبر بسعة 5,015 مللي أمبير مع تحسينات في إدارة الحرارة، ودعم الشحن اللاسلكي Qi2 مع نظام مغناطيسي جديد باسم PixelSnap.

هذه المواصفات تعكس محاولة جوجل تقديم جهاز قابل للطي بلا تنازلات، يجمع بين القوة والأناقة.

المنافسة على أشدها

في المقابل، لا تقف سامسونغ مكتوفة الأيدي. هاتفها Galaxy Z Fold 7 جاء أرفع وزناً وأخف سمكاً من سابقيه، مزوداً بكاميرا رئيسية 200 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy القوي. كما عززت سامسونغ تجربتها بالاعتماد على ميزات ذكاء اصطناعي موجهة خصيصاً للشاشة الكبيرة.

هذا يجعل مهمة جوجل في إثبات جدارتها أصعب، خاصة وأن المستهلكين باتوا أكثر تطلباً تجاه القيمة التي يحصلون عليها مقابل السعر المرتفع للأجهزة القابلة للطي.

الحماس يسبق الإطلاق

رغم التحديات، فإن الضجة الإيجابية حول Pixel 10 Pro Fold لافتة للنظر.

أعرب كثير من المستخدمين عن إحباطهم من فكرة الانتظار، بل ذهب بعضهم للقول إنهم "سعداء بالتأجيل ليتمكنوا من توفير المال لشرائه"! هذا الحماس يعكس مرحلة جديدة من الثقة بجوجل في سوق الأجهزة القابلة للطي.

قد يبدو التأجيل نقطة سلبية في سباق مع منافسين مثل سامسونج، لكنه في الوقت ذاته يمنح جوجل فرصة لصقل جهازها وضمان طرح نسخة أكثر نضجاً واستقراراً.

ومع هذا المستوى من الترقب، قد يشكل Pixel 10 Pro Fold بالفعل نقطة تحول في مسيرة جوجل في عالم الأجهزة القابلة للطي.

السباق طويل، ومن يتقنه ليس الأسرع إطلاقاً، بل الأكثر ثباتاً على المدى البعيد. وجوجل تبدو أخيراً وكأنها وجدت خطوتها الصحيحة.