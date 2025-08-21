قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس وغرامة .. الراقصة نورا تواجه عقوبات رادعة بسبب الملابس الخادشة للحياء
تراجع سعر صرف الدولار ختام تعاملات الأسبوع الجاري
التعليم تكشف حقيقة عدم الاعتراف دوليا بشهادة البكالوريا المصرية
أمطار الخير تبهج المعتمرين في رحاب المسجد الحرام | شاهد
إخفاق ممنهج .. الأمم المتحدة توجه انتقادات حادة لحكومة سوريا المؤقتة | ما القصة؟
فيديو إطلاق أسد على عامل مصري في ليبيا.. قصة دعابة تحولت إلى صدمة
التعليم: أصحاب مراكز الدروس الخصوصية قادوا حملات مضللة لتخويف الطلاب من البكالوريا
مصدر مقدرب من وسام أبو علي يكشف سبب تأخر التعاقد مع كولومبس
صحفي: ثوابت الدولة المصرية تجاه غزة لا يمكن التخلي عنها بأي حال من الأحوال
بعد عملية خان يونس.. رئيس أركان الاحتلال: سنضرب حماس في كل مكان
التعليم تنفي إجبار طلاب الثانوي على اختيار نظام البكالوريا
التعليم تنفي حرمان خريجي البكالوريا المصرية من معظم الكليات في تنسيق الجامعات
وداعا للإحراج.. ميزة حذف الرسائل المرسلة تصل جوجل Messages

شيماء عبد المنعم

تواصل شركة جوجل Google، تحسين تطبيق “الرسائل” Google Messages الخاص بها لمنافسة منصات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام، وأحدث إضافة إلى قائمة ميزاته هي القدرة على حذف الرسائل المرسلة للجميع، ما يمنع المواقف المحرجة والرسائل المرسلة عن طريق الخطأ من البقاء في المحادثات.

تتيح هذه الميزة المنتظرة بشدة للمستخدمين إزالة الرسائل ليس فقط من شاشاتهم، بل من جهاز المستلم أيضا، ويأتي هذا التحديث ضمن جهود جوجل لدمج بروتوكول RCS، الذي حول تطبيق "الرسائل” إلى أداة تواصل أكثر تطورا من الرسائل النصية القصيرة التقليدية.

ميزة طال انتظارها

في وقت سابق من هذا العام، اكتشف المطورون إشارات إلى هذه الميزة في كود التطبيق، والآن، أصبحت متاحة رسميا لجميع المستخدمين حول العالم. 

ومع هذا التحديث، إذا قمت بإرسال رسالة عن طريق الخطأ، يمكنك حذفها خلال ثوان، تماما كما تفعل في واتساب.

طريقة الاستخدام 

1. اضغط مطولا على الرسالة التي تريد حذفها.

2. اضغط على رمز سلة المهملات الذي يظهر في الأعلى.

3. اختر بين خيارين:

- الحذف للجميع : تختفي الرسالة من هاتفك ومن جهاز المستلم.

- الحذف لي فقط : تحذف الرسالة فقط من شاشتك وتظل مرئية للطرف الآخر.

هذه الميزة تشبه ما يقدمه واتساب وتيليجرام منذ سنوات، لكنها تمثل نقلة كبيرة لمستخدمي Google Messages، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التطبيق المثبت مسبقا في هواتف أندرويد.

لماذا تعتبر هذه الميزة مهمة؟

إرسال رسالة إلى الشخص الخطأ، أو الكتابة بسرعة دون تفكير، أو مشاركة معلومات حساسة عن طريق الخطأ يمكن أن يؤدي إلى الإحراج أو سوء الفهم، وحتى الآن، لم يكن لدى مستخدمي جوجل Messages خيار التراجع عن تلك الأخطاء. مع هذا التحديث، يمكنهم استعادة التحكم في المحادثات، وتجنب الالتباس، وحماية الخصوصية.

على سبيل المثال، تخيل أن ترسل رسالة لزميل عمل بدلا من صديق، أو تشارك تفاصيل شخصية في الدردشة الخطأ، خيار “الحذف للجميع” يزيل هذه المخاوف، مما يجعل التواصل أكثر سلاسة وأمانا.

دعم RCS يغير قواعد اللعبة

إلى جانب النصوص، يمكن للمستخدمين الآن إرسال صور وفيديوهات وملفات عالية الجودة بدون ضغط، بالإضافة إلى مؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، والآن ميزة حذف الرسائل.

وهذا يقرب التطبيق كثيرا من منافسيه من حيث الميزات، مما يسمح لمستخدمي أندرويد بالاعتماد على حل مدمج دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات خارجية.

أكدت جوجل أن ميزة حذف الرسائل تم طرحها لجميع المستخدمين، إذا لم تلاحظها بعد، فقط قم بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، وبمجرد تفعيلها، ستلاحظ أنها تعمل بسلاسة، مما يعزز تجربة المراسلة بشكل عام.

بالنسبة لكثير من مالكي هواتف أندرويد الذين يعتمدون على جوجل Messages كـ تطبيق أساسي للمحادثات، يمثل هذا التحديث ترقية كبيرة، فهو يقلل من القلق بشأن سوء الفهم، ويزيد من الثقة عند إرسال الرسائل المهمة.

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

مودرن سبورت

تشكيل مودرن سبورت أمام الزمالك بالدوري

الزمالك

شيكو بانزا والدباغ يقودان تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت بالدوري

الزمالك

الزمالك يصل إلى ستاد هيئة قناة السويس لمواجهة مودرن سبورت في الجولة الثالثة للدوري

«فواكه تحرق الدهون».. أنواع تدعم حميتك وتساعد على إنقاص وزنك

قلق وتوتر كتير في الصيف.. إليك 4 حيل مضمونة للتغلب على المشكلة

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

