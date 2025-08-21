وداعا للإحراج.. ميزة حذف الرسائل المرسلة تصل جوجل Messages

تواصل شركة جوجل Google، تحسين تطبيق “الرسائل” Google Messages الخاص بها لمنافسة منصات المراسلة الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام، وأحدث إضافة إلى قائمة ميزاته هي القدرة على حذف الرسائل المرسلة للجميع، ما يمنع المواقف المحرجة والرسائل المرسلة عن طريق الخطأ من البقاء في المحادثات.

تتيح هذه الميزة المنتظرة بشدة للمستخدمين إزالة الرسائل ليس فقط من شاشاتهم، بل من جهاز المستلم أيضا، ويأتي هذا التحديث ضمن جهود جوجل لدمج بروتوكول RCS، الذي حول تطبيق "الرسائل” إلى أداة تواصل أكثر تطورا من الرسائل النصية القصيرة التقليدية.

ميزة طال انتظارها

في وقت سابق من هذا العام، اكتشف المطورون إشارات إلى هذه الميزة في كود التطبيق، والآن، أصبحت متاحة رسميا لجميع المستخدمين حول العالم.

ومع هذا التحديث، إذا قمت بإرسال رسالة عن طريق الخطأ، يمكنك حذفها خلال ثوان، تماما كما تفعل في واتساب.

طريقة الاستخدام

1. اضغط مطولا على الرسالة التي تريد حذفها.

2. اضغط على رمز سلة المهملات الذي يظهر في الأعلى.

3. اختر بين خيارين:

- الحذف للجميع : تختفي الرسالة من هاتفك ومن جهاز المستلم.

- الحذف لي فقط : تحذف الرسالة فقط من شاشتك وتظل مرئية للطرف الآخر.

هذه الميزة تشبه ما يقدمه واتساب وتيليجرام منذ سنوات، لكنها تمثل نقلة كبيرة لمستخدمي Google Messages، خاصة أولئك الذين يعتمدون على التطبيق المثبت مسبقا في هواتف أندرويد.

لماذا تعتبر هذه الميزة مهمة؟

إرسال رسالة إلى الشخص الخطأ، أو الكتابة بسرعة دون تفكير، أو مشاركة معلومات حساسة عن طريق الخطأ يمكن أن يؤدي إلى الإحراج أو سوء الفهم، وحتى الآن، لم يكن لدى مستخدمي جوجل Messages خيار التراجع عن تلك الأخطاء. مع هذا التحديث، يمكنهم استعادة التحكم في المحادثات، وتجنب الالتباس، وحماية الخصوصية.

على سبيل المثال، تخيل أن ترسل رسالة لزميل عمل بدلا من صديق، أو تشارك تفاصيل شخصية في الدردشة الخطأ، خيار “الحذف للجميع” يزيل هذه المخاوف، مما يجعل التواصل أكثر سلاسة وأمانا.

دعم RCS يغير قواعد اللعبة

إلى جانب النصوص، يمكن للمستخدمين الآن إرسال صور وفيديوهات وملفات عالية الجودة بدون ضغط، بالإضافة إلى مؤشرات الكتابة، وإيصالات القراءة، والآن ميزة حذف الرسائل.

وهذا يقرب التطبيق كثيرا من منافسيه من حيث الميزات، مما يسمح لمستخدمي أندرويد بالاعتماد على حل مدمج دون الحاجة إلى تحميل تطبيقات خارجية.

أكدت جوجل أن ميزة حذف الرسائل تم طرحها لجميع المستخدمين، إذا لم تلاحظها بعد، فقط قم بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، وبمجرد تفعيلها، ستلاحظ أنها تعمل بسلاسة، مما يعزز تجربة المراسلة بشكل عام.

بالنسبة لكثير من مالكي هواتف أندرويد الذين يعتمدون على جوجل Messages كـ تطبيق أساسي للمحادثات، يمثل هذا التحديث ترقية كبيرة، فهو يقلل من القلق بشأن سوء الفهم، ويزيد من الثقة عند إرسال الرسائل المهمة.