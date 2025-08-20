جوجل تضيف ميزات Gemini الذكية لسماعات Pixel Buds 2a الجديدة

كشفت جوجل في حدثها السنوي “Made by Google” عن تحديث جديد لسماعات الأذن اللاسلكية من سلسلة Pixel Buds A التي تعد النسخة الاقتصادية من سماعات بكسل اللاسلكية.

جاء التحديث الجديد ليضيف ميزات مهمة تجعل سماعات Pixel Buds 2a أكثر جاذبية لمن يرغب في توفير المال دون التضحية بالجودة.

مواصفات سماعات Pixel Buds 2a



تمثل Pixel Buds 2a الجيل الثاني من سلسلة A وهي الخيار الأكثر توفيرا من جوجل في تشكيلة السماعات اللاسلكية، تأتي مع ترقيات كبيرة تجعلها قريبة من أداء Pixel Buds Pro الأصلية.



للمرة الأولى، تتضمن سماعات سلسلة A ميزة إلغاء الضوضاء النشط، وهي ترقية مهمة مقارنة بالإصدار السابق الذي لم يوفر أي تقليل للضوضاء، الآن يمكن لـ Pixel Buds 2a حجب الأصوات الخارجية المزعجة مما يتيح محادثات واضحة.



ميزة أخرى قادمة هي Clear Calling التي تستخدم ذكاء جوجل لتقليل الضوضاء الخلفية وتعمل بالتزامن مع أغطية الشبكة المقاومة للرياح في السماعات لإزالة التشويش، مما يضمن وضوح الصوت لك وللطرف الآخر.



بالإضافة إلى ذلك، تتوفر الآن ميزة Transparency Mode التي كانت حصرية سابقا لسماعات Pixel Buds Pro، والتي تسمح للمستخدم بسماع الأصوات المحيطة أثناء الاستماع للصوت، مما يساعد في البقاء واعيا لما يدور حوله.



تدعم Pixel Buds 2a أيضا استخدام Gemini بدون استخدام اليدين، حيث يمكنك التواصل مع المساعد الذكي للقيام بمهام مثل البحث عن مطاعم قريبة أو الحصول على الاتجاهات أو قراءة البريد الإلكتروني أو إيقاف الموسيقى، كل ذلك بمجرد التحدث دون الحاجة إلى إخراج الهاتف.



كما تم تحسين عمر البطارية بشكل كبير ليصبح ضعف الجيل السابق، من حيث التصميم، هي أصغر وأخف سماعات في سلسلة A حتى الآن، مع علبة شحن مدمجة، وهي معتمدة بمعيار IP54 مما يجعلها مقاومة للعرق والماء، مثالية للتمارين أو المطر المفاجئ.



ميزة تصميم جديدة تقرب هذه السماعات الاقتصادية من Pixel Buds Pro هي مثبت الالتواء الذي يسمح بتعديل ملاءمة السماعة من خلال لفها عكس اتجاه عقارب الساعة لتثبيت محكم أو مع عقارب الساعة لملاءمة أكثر راحة ومرونة.



وبسبب الميزات الجديدة، يأتي سعر Pixel Buds 2a مرتفعا قليلا حيث تباع بسعر 130 دولار (أي ما يعادل 6315 جنيها مصريا) مقارنة بأقل من 100 دولار في الجيل السابق، وتتوفر بلونين جديدين.



سماعات Pixel Buds 2a





سماعات Pixel Buds Pro 2



تتلقى سماعات Pixel Buds Pro 2 التي صدرت العام الماضي أيضا ترقيات كبيرة.



كما هو متوقع، تدعم هذه السماعات استخدام Gemini بدون استخدام اليدين، لكن مع مزايا إضافية منها إمكانية قبول أو رفض المكالمات والرسائل بمجرد هز أو إيماء الرأس، حيث تكتشف السماعات هذه الإيماءات عبر مقياس التسارع والحساسات المدمجة.



عند التفاعل مع Gemini، يمكنك الآن ربطها بتطبيقات أخرى مثل إضافة عناصر لقائمة التسوق في Keep أو جدولة فعاليات في Calendar.



من الميزات الأخرى الملحوظة Adaptive Audio التي تضبط الصوت تلقائيا حسب مستوى الضوضاء المحيطة لتقليل الأصوات المزعجة مع الحفاظ على وعي المستخدم بالبيئة. بالإضافة إلى حماية من الضوضاء العالية التي تخفف الأصوات المفاجئة والقوية مثل صافرات سيارات الإطفاء.



تباع Pixel Buds Pro 2 بسعر 230 دولار (أي ما يعادل 11124 جنيه مصري)، وتتوافر باللون الجديد Moonstone، ومع ذلك، لن تتوفر معظم هذه الميزات الجديدة فورا بل عبر تحديث برمجي يُصدر في سبتمبر القادم، وسيحصل جميع مستخدمي Pro 2 الحاليين على هذه الميزات.

يمكن للعملاء طلب سماعات Pixel Buds 2a وسماعات Pro 2 المحسنة مسبقا الآن، حيث ستبدأ شحنات Pro 2 في 28 أغسطس، بينما ستتوفر Pixel Buds 2a في المتاجر بدءا من 9 أكتوبر.