المتحدث العسكري: 43 دولة تشارك في تدريب النجم الساطع 2025
المعاهد الأزهرية: متابعة آلية إلكترونية لـ 323 لجنة بامتحانات الدور الثاني للثانوية
القومي للمرأة يهنئ ياسمينا عيسى لفوزها في بطولة بيرو العالمية للريشة الطائرة
قائد الحرس الثوري الإيراني: أي عدوان جديد من إسرائيل سيُواجَه بردّ موجع أكثر من حرب الـ 12 يوما
استدرجوا شخصا لمنزلهم وتعدوا عليه.. القبض على صانعة المحتوى"قطة"وزوجها"سمسم"
محمد صلاح بين أساطير القرن الحادي والعشرين بمعدل تهديفي استثنائي
لي لي عبد اللطيف صبحي تتوج بذهبية إفريقيا للتايكوندو بنيجيريا
شيرين عبد الوهاب تُحرر محضرًا لإلغاء التوكيل من محاميها ياسر قنطوش
تغربم الزمالك.. عقوبات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز
تفتيت بقعة زيت أمام مأخذ محطة مياه الأقصر دون أي تأثير على الخدمة
أهلي جدة بطلا لكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بركلات الترجيح
زيادة مبدئية.. كل ما تريد معرفته عن قيمة الإيجار القديم قبل التطبيق الرسمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لمستخدمي أندرويد فقط.. مدير كلمات مرور "جوجل" يتحول إلى تطبيق رسمي

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل Google، عن إطلاق تطبيق مستقل لإدارة كلمات المرور على نظام أندرويد، أصبح الآن متاحا للتنزيل عبر متجر Google Play. 

ويتيح التطبيق للمستخدمين الوصول السريع إلى كلمات المرور المحفوظة من خلال اختصار بارز على الشاشة الرئيسية، مما يسهل إدارتها والعثور عليها عند الحاجة.

جوجل تطلق تطبيقا مستقلا لإدارة كلمات المرور على أندرويد

يظهر التطبيق الجديد بأيقونة تحمل مفتاحا بألوان جوجل الأربعة على خلفية بيضاء، ويحمل اسم Passwords ببساطة، بخلاف الاختصارات السابقة، يظهر الآن داخل قائمة التطبيقات ونتائج البحث على الجهاز، تماما كما هو الحال مع أي تطبيق مستقل.

مركز موحد لكلمات المرور ومفاتيح المرور والأجهزة

تم دمج Google Password Manager داخل نظام أندرويد ومتصفح “كروم”، ويوفر مساحة آمنة لتخزين كلمات المرور، مفاتيح المرور Passkeys، والأجهزة المرتبطة بالشبكة، ويهدف إلى تبسيط عملية تسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع، دون الحاجة لحفظ كلمات مرور معقدة أو تكرار استخدامها.

أبرز المزايا:

- تسجيل دخول سلس وآمن عبر جميع الأجهزة المرتبطة.

- إدارة مركزية لكلمات المرور، مفاتيح المرور، والأجهزة.

- تكامل بين الأنظمة يضمن مزامنة سلسة عبر “كروم” على مختلف المنصات.

Google Password Manager

تصميم جديد كليا بأسلوب Material 3

إلى جانب الإطلاق، قدمت جوجل تصميما معبرا جديدا لتطبيق Password Manager، يعتمد على مبادئ Material 3، ويشمل التحديث:

- شريط بحث علوي بيضاوي الشكل يحتوي على رمز التطبيق وصورة الملف الشخصي.

- فلاتر لعرض كلمات المرور، مفاتيح المرور، والأجهزة الشبكية.

- زر إضافة كلمة مرور بتصميم Material 3.

- بطاقات مستديرة لكل بيانات اعتماد.

- دعم للألوان الديناميكية بدلا من اللمسات الزرقاء القديمة.

التصميم الجديد متاح بدءا من إصدار Google Play Services رقم 25.31، ويمنح التطبيق مظهرا أكثر حداثة وتنظيما.

خطوة تشبه ما فعلته آبل

تشبه خطوة جوجل إلى حد كبير ما قامت به آبل سابقا مع تطبيق Passwords المستقل والمندمج ضمن iCloud Keychain، والذي يتيح إدارة ومزامنة كلمات المرور عبر أجهزة آيفون وآيباد وMac، مع ميزات مثل التعبئة التلقائية، اقتراحات قوة كلمات المرور، ومشاركة آمنة للعائلة.

لكن على عكس آبل، التي تحتفظ بتطبيقها ضمن نظامها المغلق، توفر جوجل تجربة عبر المنصات من خلال دعم “كروم”، مما يجعل تطبيقها أكثر مرونة، وتشير التوقعات إلى احتمال توسع جوجل في المستقبل لتقديم التطبيق كنسخة مستقلة على iOS وأجهزة الكمبيوتر.

جوجل أندرويد تطبيق إدارة كلمات المرور Google Password Manager

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

يوم السرد القرآني

جامعة الأزهر تعلن انطلاق مبادرة يوم السرد القرآني للطلاب والطالبات

الدكتور محمد الجندي

البحوث الإسلامية: توسيع دائرة التعاون مع المؤسَّسات العلمية والفِكرية

الرضا بما قسمه الله

كيف تدرب قلبك على الرضا بما قسمه الله لك؟ عالم أزهري يجيب

عقدة النقص وميول سادية..أخصائية توضح التحليل النفسي لشخصية صاحب الأسد وسلوكه

نجاة السيارات الأوروبية من رسوم ترامب وتضرر هذا القطاع

أخبار السيارات| هيونداي توقف بيع هذه السيارة فجأة.. وإلقاء رولز رويس في الماء

مريم الجندي: شخصية راقصة ورسامة وزوجة كانت تحديًا حقيقيًا والعمل مع أحمد خالد صالح ممتع | حوار

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

