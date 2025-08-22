صراع العمالقة.. تشتري جوجل Pixel 10 ولا تستنى iPhone 17؟

أطلقت شركة جوجل رسميا سلسلة هواتف Pixel 10 5G، والتي جاءت بتحديثات جديدة على مستوى التصميم والأداء والكاميرا، لتنافس بقوة في فئة الهواتف الرائدة.

وبينما تحظى سلسلة جوجل باهتمام كبير، لا يزال الكثير من المستخدمين يترقبون إصدار آبل لسلسة iPhone 17، المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة.

مقارنة بين iPhone 17 و جوجل Pixel 10



ومع اقتراب موعد الإطلاق، يتساءل عشاق الهواتف الرائدة، هل يستحق Pixel 10 الشراء، أم الأفضل الانتظار لرؤية ما ستقدمه آبل في iPhone 17؟ في هذا التقرير، نستعرض مقارنة شاملة بين المواصفات المؤكدة لهاتف جوجل Pixel 10 والمواصفات المتوقعة لـ iPhone 17 لمساعدتك في اتخاذ القرار المناسب.

مقارنة بين iPhone 17 و جوجل Pixel 10

التصميم والشاشة:

رغم أن iPhone 17 لم يطرح رسميا بعد، إلا أن التسريبات تشير إلى أنه سيحتفظ بتصميم مشابه للإصدار السابق آيفون 16، مع تحسينات طفيفة في السمك والوزن، حيث يبلغ سمكه 7.2 مم ويزن حوالي 162 جراما.

في المقابل، جاء هاتف جوجل Pixel 10 بتصميم مألوف يشبه الجيل السابق، لكنه أكثر سمكا 8.6 مم، وأثقل وزنا 204 جراما، ويحمل كلا الهاتفين تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

بالنسبة للشاشة، من المتوقع أن يأتي iPhone 17 بشاشة OLED بقياس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، أما Pixel 10، فيوفر شاشة Actua بنفس معدل التحديث، لكن بسطوع أعلى يصل إلى 3000 شمعة، وإن كانت الحواف المحيطة بالشاشة أكثر سمكا.

الكاميرا:

من المتوقع أن يأتي iPhone 17 بكاميرتين خلفيتين الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل بتقنية Fusion، مصحوبة بكاميرا واسعة بدقة 12 ميجابكسل، يلاحظ غياب عدسة التقريب Telephoto، التي عادة ما تكون حصرية للإصدارات Pro.

في المقابل، جاء هاتف جوجل Pixel 10 بتشكيلة أقوى من العدسات الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع كاميرا واسعة بدقة 13 ميجابكسل، وعدسة Telephoto بدقة 10.08 ميجابكسل مع تقريب بصري حتى 5x

أما من ناحية الكاميرا الأمامية، فمن المتوقع أن يأتي iPhone 17 بكاميرا سيلفي 24 ميجابكسل، مقابل 10.5 ميجابكسل في Pixel 10.

الأداء ونظام التشغيل:

من المتوقع أن يعمل هاتف iPhone 17 بمعالج آبل A19 مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام، ويأتي بنظام التشغيل iOS 26.

بينما يعتمد هاتف Pixel 10 على معالج Tensor G5 المطور من جوجل، مع 12 جيجابايت رام، ويعمل على Android 16.

البطارية والشحن:

من المرجح أن يحتوي iPhone 17 على بطارية بسعة 3561 مللي أمبير، تدعم شحنا سريعا بقدرة 35 وات، في حين يتميز هاتف جوجل Pixel 10 ببطارية أكبر سعة 4970 مللي أمبير، لكنها تدعم شحنا أبطأ بقدرة 25 وات.

أيهما يستحق الشراء؟

إذا كنت تبحث عن هاتف بأداء قوي وكاميرا متعددة العدسات مع بطارية أكبر، فإن هاتف جوجل Pixel 10 خيار مميز متاح الآن، أما إذا كنت من محبي نظام iOS وتنتظر التحسينات التي قد تأتي مع iPhone 17، فقد يكون الانتظار حتى الإطلاق الرسمي هو القرار الأفضل.