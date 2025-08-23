أخبار التكنولوجيا| إنستجرام يطلق ميزة سلاسل الريلز لربط الفيديوهات بطريقة أسهل.. أول هاتف يتيح مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل



مع تزايد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات، أعلنت شركة آبل عن أدوات جديدة تمنح الشركات مزيدا من التحكم التفصيلي في كيفية وأماكن استخدام موظفيها للذكاء الاصطناعي.





على غرار تيك توك.. إنستجرام يطلق ميزة “سلاسل الريلز” لربط الفيديوهات



أعلنت منصة إنستجرام التابعة لشركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لصناع المحتوى ربط عدة مقاطع Reels ضمن سلسلة واحدة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة والتنقل بين الأجزاء المتصلة.



يوتيوب ميوزيك يحتفل بـ10 سنوات بإطلاق ميزات جديدة تنافس سبوتيفاي



بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق تطبيق يوتيوب ميوزيك YouTube Music، أعلنت شركة يوتيوب عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقريب الخدمة أكثر من منافسيها، خصوصا سبوتيفاي.





من الصوت إلى الإبداع.. 10 خصائص مذهلة في ChatGPT 5



أطلقت شركة OpenAI رسميا إصدارها الجديد ChatGPT 5، في خطوة تمثل نقلة نوعية في عالم المساعدات الذكية، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للرد على الأسئلة، بل بات شريكا متفاعلا في الحياة اليومية، قادرا على تبسيط المهام، تنشيط الإبداع، والمشاركة في الوقت الفعلي.

تحالف غير متوقع.. آبل تدخل محادثات لاستخدام Gemini في تطوير Siri



ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة آبل Apple، دخلت في محادثات أولية مع شركة جوجل Google، للاستعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini AI في تحديث شامل لمساعدها الصوتي سيري Siri، والمقرر إطلاقه العام المقبل.

كالعادة، تتحضر شركة آبل للكشف عن أحدث أجهزتها في حدث الخريف السنوي، والذي تشير التقارير إلى أنه سيعقد في 9 سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن تعلن الشركة خلاله عن سلسلة آيفون 17، إلى جانب تحديثات جديدة لـ Apple Watch وAirPods.

أعلنت شركة جوجل بشكل مفاجئ أن سلسلة Pixel 10 الجديدة، والتي ستطرح في الأسواق في 28 أغسطس، ستدعم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب WhatsApp، باستخدام شبكة الأقمار الصناعية، لتكون بذلك أول هواتف ذكية تتيح هذه الميزة عالميا.