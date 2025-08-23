قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات
فيلم جديد.. سر ظهور آسر ياسين في حفل ويجز بمهرجان العلمين
وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تحقق في احتمال استخدام الحوثيين لصاروخ انشطاري
من أعمالكم سلط عليكم .. شقيق شيرين عبد الوهاب يوجه رسالة غامضة
طلب عاجل من مصر.. إسرائيل تتعمد صناعة المجاعة في غزة والأمم المتحدة تتحرك
ملايين القلوب تدعوا لكي.. سهير جودة تدعم أنغام بعد وعكتها الصحية
بمشاركة مرموش.. مانشستر سيتي يخسر بثنائية من توتنهام بالدوري الإنجليزي
الطريقة الشرعية لدار الإفتاء لمعرفة هلال الشهور الهجرية
إصابة 8 أشخاص أثناء سقوط ميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمنيب
ناس مريضة بتروج شائعات.. حسام حبيب لصدي البلد: أنا وشيرين أصدقاء وعمرنا ما هنرجع لبعض| خاص
اعرف سعر الذهب في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| إنستجرام يطلق ميزة سلاسل الريلز لربط الفيديوهات بطريقة أسهل.. أول هاتف يتيح مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آبل تكشف عن خيارات جديدة لـ ChatGPT في بيئات العمل
 

مع تزايد تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات، أعلنت شركة آبل عن أدوات جديدة تمنح الشركات مزيدا من التحكم التفصيلي في كيفية وأماكن استخدام موظفيها للذكاء الاصطناعي. 


 

على غرار تيك توك.. إنستجرام يطلق ميزة “سلاسل الريلز” لربط الفيديوهات
 

أعلنت منصة إنستجرام التابعة لشركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح لصناع المحتوى ربط عدة مقاطع Reels ضمن سلسلة واحدة، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة والتنقل بين الأجزاء المتصلة. 


يوتيوب ميوزيك يحتفل بـ10 سنوات بإطلاق ميزات جديدة تنافس سبوتيفاي
 

بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق تطبيق يوتيوب ميوزيك YouTube Music، أعلنت شركة يوتيوب عن مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقريب الخدمة أكثر من منافسيها، خصوصا سبوتيفاي.


 

من الصوت إلى الإبداع.. 10 خصائص مذهلة في ChatGPT 5
 

أطلقت شركة OpenAI رسميا إصدارها الجديد ChatGPT 5، في خطوة تمثل نقلة نوعية في عالم المساعدات الذكية، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للرد على الأسئلة، بل بات شريكا متفاعلا في الحياة اليومية، قادرا على تبسيط المهام، تنشيط الإبداع، والمشاركة في الوقت الفعلي.

تحالف غير متوقع.. آبل تدخل محادثات لاستخدام Gemini في تطوير Siri
 

ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة آبل Apple، دخلت في محادثات أولية مع شركة جوجل Google، للاستعانة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini AI في تحديث شامل لمساعدها الصوتي سيري Siri، والمقرر إطلاقه العام المقبل.

آبل تستعد لإطلاق آيفون 17.. أسعار ومواصفات الهواتف الأربعة الجديدة
 

كالعادة، تتحضر شركة آبل للكشف عن أحدث أجهزتها في حدث الخريف السنوي، والذي تشير التقارير إلى أنه سيعقد في 9 سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن تعلن الشركة خلاله عن سلسلة آيفون 17، إلى جانب تحديثات جديدة لـ Apple Watch وAirPods.


جوجل تفاجئ الجميع.. أول هاتف بالعالم يتيح مكالمات واتساب عبر الأقمار الصناعية
 

أعلنت شركة جوجل بشكل مفاجئ أن سلسلة Pixel 10 الجديدة، والتي ستطرح في الأسواق في 28 أغسطس، ستدعم إجراء المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق واتساب WhatsApp، باستخدام شبكة الأقمار الصناعية، لتكون بذلك أول هواتف ذكية تتيح هذه الميزة عالميا.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة محمد سيحا بعد حادث سير

حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير.. ويعلق: الحمد لله

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

أحمد شوبير

الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله

حالة الطقس

شديد الحرارة رطب نهارا.. موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض 6 درجات مئوية

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

محمد النني

زوجة النني الأولى تثير الجدل بتعليق غامض .. ماذا يحدث؟

موعد صرف المرتبات

بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس 2025

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

بالصور

جيب شيروكي تطلق سيارة هجينة فاخرة بسعر مناسب

جيب شيروكي
جيب شيروكي
جيب شيروكي

إزالة عقار آيل للسقوط بمدينة بلبيس

ازالة
ازالة
ازالة

سيارة هيونداي السيدان القادمة تثير جدلاً واسعًا قبل إطلاقها

هينونداي
هينونداي
هينونداي

جمبسوت لافت.. مي عمر تبهر متابعيها في أحدث ظهور

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

محمد رمضان في لبنان

محمد رمضان: قررت أكمل في طريقي لآخره.. ونيتي مش الاستفزاز

عودة شيرين وحسام حبيب

محاميها يستغيث وطليقها ينفي.. عودة شيرين وحسام حبيب| تفاصيل تُكشف لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد