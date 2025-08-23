آبل تستعد لإطلاق آيفون 17.. أسعار ومواصفات الهواتف الأربعة الجديدة

كالعادة، تتحضر شركة آبل للكشف عن أحدث أجهزتها في حدث الخريف السنوي، والذي تشير التقارير إلى أنه سيعقد في 9 سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن تعلن الشركة خلاله عن سلسلة آيفون 17، إلى جانب تحديثات جديدة لـ Apple Watch وAirPods.

تغييرات كبيرة في آيفون 17

تشير التسريبات إلى أن iPhone 17 سيحصل على تصميم جديد بالكامل، يقترب أكثر من طرازات “برو”، حيث من المتوقع أن يأتي بشاشة أكبر بحجم 6.3 بوصة مقارنة بـ6.1 في الجيل السابق، مع دعم معدل تحديث 120 هرتز بدلا من 60 هرتز حاليا، كما يتوقع أن يحصل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، مع ألوان جديدة قيد الاختبار مثل الأخضر والبنفسجي.

أما طراز iPhone 17 Pro، فمن المرجح أن يتغير ترتيب الكاميرات الخلفية لتظهر ضمن شريط أفقي يمتد عبر عرض الهاتف، مع وضع الفلاش وأجهزة الاستشعار على الطرف الأيمن، وتشير مصادر إلى أن آبل قد تتخلى عن الإطار المصنوع من التيتانيوم لصالح الألمنيوم، لتقليل الوزن وخفض التكاليف.

أما iPhone 17 Pro Max، فلن يشهد تغييرات جوهرية باستثناء زيادة طفيفة في السمك، يعتقد أنها تهدف إلى دعم بطارية أكبر وهي ميزة طال انتظارها من المستخدمين.

الأسعار المتوقعة

- سعر iPhone 17: حوالي 800 دولار

- سعر iPhone 17 Pro: حوالي 1050 دولار

- سعر iPhone 17 Pro Max: حوالي 1250 دولار

وقد يتم تقليص خيارات التخزين في طرازات Pro إلى ثلاث فقط بسعة 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، و1 تيرابايت، مع إزالة خيار 128 جيجابايت.

مفاجأة الحدث iPhone Air أنحف هاتف من آبل

من أكثر الشائعات تداولا هذا العام هو اعتزام آبل إطلاق هاتف جديد تحت اسم iPhone Air، ليكون أنحف هاتف ذكي في تاريخ الشركة، وربما بديلا لطراز Plus.

وفقا للتسريبات، سيبلغ سمك الهاتف 5.5 ملم فقط، أي أقل بـ0.08 إنش من أنحف آيفون حالي، كما سيأتي بشاشة كبيرة بحجم 6.6 بوصة.

ويعد هذا التحرك من آبل استجابة لاتجاهات السوق التي تتجه نحو الهواتف فائقة النحافة، كما قد يمهد الطريق لإطلاق آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026.

لكن التصميم النحيف قد يأتي على حساب بعض الميزات، إذ تظهر الصور الأولية أن الهاتف سيحتوي على كاميرا خلفية واحدة فقط، وربما يستغنى عن مكبر الصوت السفلي لصالح السماعة الأمامية فقط.

السعر المتوقع: حوالي 950 دولار

الألوان: أسود، فضي، ذهبي فاتح

iPhone Air

ساعات Apple Watch Series 11 وUltra 3

من المرتقب أن تكشف آبل أيضا عن Apple Watch Series 11 ونسخة مطورة من الساعة الرياضية Ultra 3، التي قد تأتي بدعم أسرع للشحن، واتصال 5G، وإمكانية الاتصال بالأقمار الصناعية.

الميزة الأبرز التي يجري تطويرها هي مراقبة ضغط الدم، حيث ستنبه الساعة المستخدم إذا كانت القيم مرتفعة أو منخفضة، كما تعمل آبل على إضافة خاصية رصد انقطاع التنفس أثناء النوم، رغم أن هذه الميزات قد تؤجل بحسب تقارير.

ومن المتوقع أيضا تحسين ميزة قياس الأوكسجين في الدم التي بدأت بالوصول لبعض طرازات Series 8 و10، وقد تظهر أيضا في watchOS 26.

الأسعار المتوقعة:

- سعر ساعة Watch SE 3: حوالي 250 دولار

- سعر ساعة Watch Series 11: حوالي 400 دولار

- سعر ساعة Watch Ultra 3: حوالي 800 دولار

AirPods Pro 3 بتصميم أنيق وقدرات صوتية أفضل

بعد إطلاق الجيل الثاني عام 2022، يبدو أن الوقت قد حان لظهور AirPods Pro 3، والتي ستأتي على الأرجح بتصميم أنحف، وسماعات أصغر، وعلبة شحن أكثر انسيابية، كما ينتظر أن تحصل على شريحة H3، التي ستعزز ميزة إلغاء الضجيج النشط والصوت التكيفي.