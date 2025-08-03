قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة مليئة بالمحبة.. راغب علامة يُشيد بمصطفى كامل ويُنهي الخلاف
أعلى سعر دولار اليوم 3-8-2025
أسعار انفينيتي QX60 موديل 2025 في الإمارات .. صور
منذ فجر السبت .. 62 شهيدًا في غزة ومجــ.ـازر الاحتلال الإسرائيلي مازالت مستمرة
بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة
غدًا.. المصريون يختارون أعضاء مجلس الشيوخ من داخل الجمهورية
السيطرة على حريق مخلفات أعلى عقار سكني في الوايلي
مصرع 4 أشخاص دهسًا أسفل قطار بمزلقان جرجا في سوهاج.. صور
إعلامي يكشف مصير نجم الأهلي رضا سليم والنادي الأقرب للتعاقد معه
الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
داخل كافيه بالقاهرة الجديدة.. سقوط البلوجر شاكر محظور
أزمة كبيرة تنتظر نادي الزمالك .. اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير أمني خطير.. آبل تطلق تحديث iOS 18.6 لعلاج ثغرة خطيرة تستهدف مستخدمي آيفون

آبل
آبل
احمد الشريف

أصدرت شركة آبل، في 29 يوليو 2025، تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل هواتف آيفون يحمل رقم iOS 18.6، يسبق إطلاق التحديث الكبير المنتظر iOS 26 المتوقع وصوله في الخريف المقبل. 

ورغم أن التحديث الجديد لا يقدم ميزات مرئية أو تغييرات كبيرة، إلا أنه يعد بالغ الأهمية من الناحية الأمنية، خصوصًا لمستخدمي متصفح سفاري Safari.

ثغرة أمنية "يتم استغلالها حاليًا".. عليك التحديث فورًا

وفقًا لملاحظات الأمان الرسمية التي نشرتها آبل، يعالج iOS 18.6 أكثر من 20 خللاً أمنيًا، من بينها ثغرة خطيرة في WebKit، محرك التصفح المستخدم في Safari، تُعرف باسم CVE-2025-6558.

وتكمن خطورة هذه الثغرة في أن شركة جوجل أكدت عبر مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها أن هناك استغلالًا نشطًا لها "في البرية"، ما يجعل جميع أجهزة آيفون عرضة للاختراق ما لم يتم تثبيت التحديث الأخير.

آبل أشارت إلى أن هذه الثغرة تؤثر على كود مفتوح المصدر تستخدمه في برامجها، ما يزيد من احتمالية استهدافها في هجمات إلكترونية موجهة.

كيف تقوم بتنزيل iOS 18.6؟

لتحميل التحديث على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، ثم اضغط على "تحديث الآن"، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

لا ميزات جديدة... لكن الأمان أولاً

رغم غياب الميزات الجديدة في iOS 18.6، إلا أن أهمية التحديث تكمن في إصلاح العيوب البرمجية وحماية الجهاز من التهديدات الإلكترونية.

وتُعد هذه السياسة امتدادًا لنهج آبل في السنوات الأخيرة، إذ أطلقت تحديثات مماثلة في نفس التوقيت من أعوام سابقة مثل iOS 16.6 وiOS 17.6، والتي ركزت بشكل أساسي على سد الثغرات الأمنية قبل إطلاق التحديث الرئيسي الجديد في الخريف.

ماذا تقول ملاحظات التحديث الرسمية؟

ذكرت آبل في ملاحظات الإصدار الرسمية:"يوفر هذا التحديث إصلاحات مهمة للأخطاء وتحديثات أمنية، ويعالج مشكلة في تطبيق الصور كانت تمنع مشاركة أفلام الذكريات".

يمكن للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل المحتوى الأمني لتحديث iOS 18.6 عبر موقع آبل الرسمي للحصول على قائمة كاملة بالثغرات التي تم معالجتها.

ورغم أن تحديث iOS 18.6 لا يتضمن تحسينات في الأداء أو تصميم النظام، إلا أنه يحمل أهمية قصوى لحماية خصوصية المستخدمين من هجمات إلكترونية محتملة. 

لذلك، توصي جميع الجهات المتخصصة في الأمن السيبراني بتثبيت التحديث فورًا لتجنب المخاطر المرتبطة بالثغرات المكتشفة حديثًا.

آبل iOS 26 هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقاول الهارب محمد علي

خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

تنسيق

تنسيق المرحلة الأولى 2025.. درجات النظام الحديث أمام القديم

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. هل يصل سعر التذكرة 400 جنيه؟

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 بعد التطوير.. وحقيقة وصول سعر التذكرة 400 جنيه

تنسيق

‎كم درجة للقبول بكلية الإعلام 2025؟.. مؤشرات التنسيق المتوقعة لعلمي وأدبي

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

توقعات للطب 93.6%.. حاسبات وبيطري أماكن شاغرة في المرحلة الثانية بـ تنسيق الجامعات 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

تنسيق المرحلة الثانية 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا وقائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يتفقد المرحلة الأولى من أعمال تطوير الكورنيش السياحي من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم

بعد 20 عامًا من الإهمال| كورنيش بورسعيد يتجمّل من جديد.. إضاءة ساحرة وتصميم عصري.. شاهد

مواقيت الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم الأحد 3-8-2025

اسعاف - ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بأسوان

بالصور

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في ظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بورش تتلقى ضربة بقيمة 462 مليون دولار.. والعواقب وخيمة

بورش
بورش
بورش

طرح البوسترات الفردية لأبطال فيلم درويش

بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"
بوستر فيلم "درويش"

فيديو

ماجدة زكي ولبلبة من فرح حفيدة فيروز

معانا ريال.. حفيدة فيروز تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن | صور

عمرو دياب

مفاجآت كتير.. تصرف غريب من عمرو دياب في مهرجان العلمين

رحمة حسن

شعري وقع .. رحمة حسن تكشف معاناتها وسبب ابتعادها عن الأضواء

على معلول

الصفاقسي ينشر فيديو التقديم الرسمي للنجم الدولي علي معلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

المزيد