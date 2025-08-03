تحذير أمني خطير.. آبل تطلق تحديث iOS 18.6 لعلاج ثغرة خطيرة تستهدف مستخدمي آيفون

أصدرت شركة آبل، في 29 يوليو 2025، تحديثًا جديدًا لنظام تشغيل هواتف آيفون يحمل رقم iOS 18.6، يسبق إطلاق التحديث الكبير المنتظر iOS 26 المتوقع وصوله في الخريف المقبل.

ورغم أن التحديث الجديد لا يقدم ميزات مرئية أو تغييرات كبيرة، إلا أنه يعد بالغ الأهمية من الناحية الأمنية، خصوصًا لمستخدمي متصفح سفاري Safari.

ثغرة أمنية "يتم استغلالها حاليًا".. عليك التحديث فورًا

وفقًا لملاحظات الأمان الرسمية التي نشرتها آبل، يعالج iOS 18.6 أكثر من 20 خللاً أمنيًا، من بينها ثغرة خطيرة في WebKit، محرك التصفح المستخدم في Safari، تُعرف باسم CVE-2025-6558.

وتكمن خطورة هذه الثغرة في أن شركة جوجل أكدت عبر مجموعة تحليل التهديدات التابعة لها أن هناك استغلالًا نشطًا لها "في البرية"، ما يجعل جميع أجهزة آيفون عرضة للاختراق ما لم يتم تثبيت التحديث الأخير.

آبل أشارت إلى أن هذه الثغرة تؤثر على كود مفتوح المصدر تستخدمه في برامجها، ما يزيد من احتمالية استهدافها في هجمات إلكترونية موجهة.

كيف تقوم بتنزيل iOS 18.6؟

لتحميل التحديث على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، ثم اضغط على "تحديث الآن"، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

لا ميزات جديدة... لكن الأمان أولاً

رغم غياب الميزات الجديدة في iOS 18.6، إلا أن أهمية التحديث تكمن في إصلاح العيوب البرمجية وحماية الجهاز من التهديدات الإلكترونية.

وتُعد هذه السياسة امتدادًا لنهج آبل في السنوات الأخيرة، إذ أطلقت تحديثات مماثلة في نفس التوقيت من أعوام سابقة مثل iOS 16.6 وiOS 17.6، والتي ركزت بشكل أساسي على سد الثغرات الأمنية قبل إطلاق التحديث الرئيسي الجديد في الخريف.

ماذا تقول ملاحظات التحديث الرسمية؟

ذكرت آبل في ملاحظات الإصدار الرسمية:"يوفر هذا التحديث إصلاحات مهمة للأخطاء وتحديثات أمنية، ويعالج مشكلة في تطبيق الصور كانت تمنع مشاركة أفلام الذكريات".

يمكن للمستخدمين الاطلاع على تفاصيل المحتوى الأمني لتحديث iOS 18.6 عبر موقع آبل الرسمي للحصول على قائمة كاملة بالثغرات التي تم معالجتها.

ورغم أن تحديث iOS 18.6 لا يتضمن تحسينات في الأداء أو تصميم النظام، إلا أنه يحمل أهمية قصوى لحماية خصوصية المستخدمين من هجمات إلكترونية محتملة.

لذلك، توصي جميع الجهات المتخصصة في الأمن السيبراني بتثبيت التحديث فورًا لتجنب المخاطر المرتبطة بالثغرات المكتشفة حديثًا.