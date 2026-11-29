تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق موقفًا إنسانيًا بطوليًا لشاب مصري، ضرب أروع الأمثلة في الشهامة والجدعنة، بعدما سارع إلى إنقاذ أسرة تعرضت لحادث انقلاب سيارة، دون أن يفكر في سلامته الشخصية.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يستقل سيارة اجرة، قبل أن يلمح سيارة مقلوبة على الطريق، ليتخذ قرارًا سريعًا بالقفز من نافذة السيارة أثناء سيرها، ويندفع برفقة عدد من المواطنين نحو السيارة المنقلبة، في محاولة لإنقاذ أفراد الأسرة العالقين بداخلها.

وسارع الشاب والموجودون في موقع الحادث إلى تقديم المساعدة للأسرة وإخراج أفرادها من السيارة، وسط حالة من القلق والترقب، قبل أن تأتي النهاية السعيدة بخروجهم جميعًا بسلام، دون وقوع إصابات وفقًا لما تضمنه المنشور المتداول.

وحظي الموقف بإشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على شجاعة الشاب وسرعة استجابته، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعكس أصالة المصريين وشهامتهم، وأن معدن الإنسان الحقيقي يظهر في أوقات الشدة، حين يضع حياة الآخرين وسلامتهم قبل سلامته الشخصية.