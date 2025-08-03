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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير أمني جديد من آبل: تحديث iOS 18.6 يتضمن 29 إصلاحًا عاجلًا لحماية بيانات المستخدمين

آبل
آبل
احمد الشريف

أطلقت شركة آبل تحديث iOS 18.6 لهواتف آيفون، والذي يتضمن 29 إصلاحًا أمنيًا عاجلًا. وحذّر خبراء الأمن السيبراني المستخدمين من ضرورة تثبيت التحديث في أسرع وقت ممكن لتجنّب تعرّض بياناتهم الحساسة للقرصنة.

ثغرات خطيرة تهدد خصوصيتك

ووفقًا لما نشرته آبل عبر صفحة الدعم الرسمية، فإن بعض الثغرات قد تسمح بتسرّب معلومات حساسة من الهاتف إلى مواقع إلكترونية خبيثة أو تمكّن بعض التطبيقات من الوصول غير المصرّح به إلى بيانات المستخدم.

وأكد جوش ستاين، نائب رئيس قسم الاستراتيجية والأمن في شركة Jamf، أن "الجانب الإيجابي هو أنه لم يتم استغلال هذه الثغرات حتى الآن من قبل القراصنة، ولكن هذا لا يعني تأخير التحديث، فالحفاظ على تحديث الجهاز بآخر التصحيحات الأمنية يُعد من أكثر الطرق فاعلية للحماية من الهجمات الإلكترونية".

صمت آبل بشأن التفاصيل الدقيقة للثغرات

ولم تكشف آبل عن التفاصيل الفنية الدقيقة للثغرات الأمنية، وهو إجراء معتاد في التحديثات الأمنية لمنح المستخدمين فرصة لتحديث أجهزتهم قبل أن يتمكّن القراصنة من استغلال هذه الثغرات.

لكنها أشارت إلى أن عددًا كبيرًا من المشكلات تتعلق بنظام WebKit، وهو المحرك المسؤول عن عرض المحتوى على متصفح Safari، والذي غالبًا ما يُستهدف في تحديثات الأمان.

ثغرة تتيح سرقة البيانات عبر موقع وهمي

من بين الثغرات التي تم إصلاحها، واحدة تحمل الرمز CVE-2025-4322، وتتيح للقراصنة استخراج معلومات حساسة من خلال مواقع إلكترونية خبيثة.

كما تم رصد ثغرات في إطارات CoreAudio وCoreMedia، وهي المسؤولة عن معالجة البيانات الصوتية والمرئية في أجهزة آيفون، ما يجعلها هدفًا شائعًا للمخترقين نظرًا لدورها في إدارة الذاكرة داخل عدد كبير من التطبيقات.

إصلاحات إضافية في iOS 18.6

علاوة على الإصلاحات الأمنية، يعالج تحديث iOS 18.6 خللًا برمجيًا كان يمنع بعض المستخدمين من مشاركة ميزة "أفلام الذكريات" – وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم إنشاء فيديوهات قصيرة من مجموعة صور مختارة.

لكن التحديث لم يتطرّق إلى مشكلات أخرى معروفة في نظام iOS 18، مثل توقف تطبيق البريد عن العمل، وانقطاع الاتصال بشبكات Wi-Fi، والاستنزاف المفاجئ للبطارية.

مخاطر على الشبكات ونصيحة بالتحديث السريع

حذّر ستاين أيضًا من أن بعض الثغرات تتعلّق بطريقة تعامل النظام مع الاتصالات الشبكية، مشيرًا إلى أنها تمثّل "مخاطر أمنية كبيرة".

وأضاف: "نظرًا لأن هذا التحديث صغير الحجم ويركز بشكل أساسي على الحماية، ننصح المستخدمين بتثبيته على الفور".

تحديثات لأنظمة آبل الأخرى أيضًا

إلى جانب iOS 18.6، أصدرت آبل تحديثًا أمنيًا جديدًا لنظام iPadOS 17.7.9 للأجهزة اللوحية القديمة التي لا يمكنها الترقية إلى iPadOS 18. كما شملت التحديثات أنظمة macOS لأجهزة ماك، وwatchOS لساعات آبل الذكية، وtvOS لتلفزيونات آبل، بالإضافة إلى VisionOS لنظارة الواقع المعزز Apple Vision Pro.

آخر تحديث رئيسي قبل إطلاق iOS 26

يُتوقّع أن يكون iOS 18.6 هو التحديث الكبير الأخير قبل طرح iOS 26 في الخريف المقبل، بالتزامن مع إطلاق iPhone 17. لذا فإن أهمية هذا التحديث مضاعفة، خصوصًا لمن لا يخططون للترقية إلى iOS 26 فور توفره.

الأجهزة المدعومة وكيفية التحديث

يتوافق iOS 18.6 مع جميع طرازات آيفون التي تدعم iOS 18، ما يشمل أجهزة iPhone XS وما بعدها، بالإضافة إلى iPhone SE من الجيلين الثاني والثالث.
لتثبيت التحديث، يمكن فتح تطبيق "الإعدادات" على الآيفون.

وإذا كانت ميزة التنزيل التلقائي مفعّلة، فربما تم تثبيت التحديث تلقائيًا أثناء شحن الهاتف ليلاً واتصاله بالواي فاي.

أما في حال عدم حدوث ذلك، فستظهر إشعارات تفيد بوجود "تحديث برنامج متاح" على الصفحة الرئيسية للإعدادات، ومن ثم يمكن الضغط على "تثبيت الآن" أو "تنزيل وتثبيت"، وإدخال رمز المرور، ثم اختيار "تثبيت الآن" لإكمال العملية.

آبل iOS 186 تحديث iOS 186

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