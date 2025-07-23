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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي يُشبه Galaxy Z Fold 7

أبل
أبل
احمد الشريف

تشير أحدث التسريبات إلى أن أبل ستطلق هاتفًا قابلًا للطي بتصميم يُشبه شكل Galaxy Z Fold 7، بفتحته ككتاب، مع شاشة رئيسية داخلية بقياس 7.8 بوصة، تليها شاشة خارجية بحجم 5.5 بوصة تعرض العناصر الأساسية شبيهة بنمط Fold 7، لكنها قد تتميز بإنهاء Ultra Thin عند الفتح بسماكة تتراوح بين 4.5 –4.8 مم.

بدون ثنية مرئية… شراكة مع سامسونج

تعمل أبل على تطوير شاشة قابلة للطي بدون ثنية ظاهرة، باستخدام تكنولوجيا سامسونج المتطورة، وتُعد النتيجة تصميمًا أكثر نعومة وملمسًا فاخرًا دون انقطاع بصري عند المكان المثني .

مواصفات داخلية فائقة

وفقًا لمحللين من UBS وTweakTown، سيوظّف الهاتف شريحة جديدة A20 Pro مبنية على تكنولوجيا تصنيع 2 نانومتر من TSMC، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 GB وخيارات تخزين تصل إلى 1 TB. يُنتظر طرحه في الأسواق في أواخر 2026.

بطارية أكبر من المنافسين

التوقعات تشير إلى بطارية حجميتها بين 5,000–5,500 mAh، أي أكثر من بطارية Galaxy Z Fold 7 (4,400 mAh) وPixel 9 Pro Fold (4,650 mAh). وهي خطوة هامة توازن بين الأداء الفائق ومدّة الاستخدام.

استراتيجية تسعير ومنافسة مباشرة

سيأتي الجهاز بسعر يتراوح بين 1,800–2,500 دولار، مما يجعله الأغلى في تشكيلة آيفون.

 ومع وجود الشراكة التقنية مع سامسونج، قد يحدث إطلاقه في أواخر 2026 ليشكل تحديًا مباشرًا لـ Galaxy Z Fold 7.

خلاصة

تتجه أبل نحو إطلاق أول آيفون قابل للطي بتصميم مكتبي وتكامل عميق مع شاشات سامسونج، ومواصفات داخلية فائقة، وبطارية أكبر. ومع اهتمام المستخدمين بالفئة القابلة للطي، فإن دخول أبل إليها سيعزز من شرعية هذا السوق ويعطي خيارًا متقدّمًا لعشاق iOS.

أبل Galaxy Z Fold 7 Galaxy

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