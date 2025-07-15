بتصميم أنحف وشاشة أوسع.. تسريب يكشف مواصفات هاتف Galaxy S25 FE الجديد

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي وهو أسرع هاتف رائد اقتصادي قادم بسرعات شحن أسرع تُضاهي جالاكسي إس 25 ألترا .

مواصفات هاتف Galaxy S25 FE



يعد هاتف Samsung Galaxy S25 FE يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 10 فولت/4.5 أمبير أو 15 فولت/3 أمبير، أي ما يعادل حوالي 45 واط. يمثل هذا تطورًا ملحوظًا في تقنية الشحن في سلسلة Fan Edition الشهيرة. للتذكير، ظلت طرازات Galaxy FE تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط، حتى مع هاتف Galaxy S24 FE الذي صدر العام الماضي.

ميزات هاتف Samsung Galaxy S25 FE



على الجانب يحصل هاتف Galaxy S25 FE أخيرًا على ترقية كبيرة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط، وهو نفس دعم هاتف Galaxy S25 Ultra الرائد والتي قد تجعله أفضل هاتف من فئة Fan Edition حتى الآن .

أما عن تصميم هاتف Samsung Galaxy S25 FE فهو يعد الأنحف، وبهيكل 7.4 مم، يُضاهي تقريبًا هيكل هاتف Galaxy S25 الأصغر حجمًا بسمك 7.2 مم.

يأتي الهاتف أيضا بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما من الداخل، فقد رُصد هاتف Galaxy S25 FE بمعالج Exynos 2400 على منصة GeekBench ، والذي قد يقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16.