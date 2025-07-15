قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية السورية: نحمل إسرائيل مسؤولية هجوم السويداء بالكامل
بسبب زيزو | أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور
دعاء الركوع في الصلاة وهل يجوز قراءة القرآن فيه؟ تعرف عليه
سكان جزر مضيق توريس يخسرون قضيتهم المتعلقة بالمناخ ضد الحكومة الأسترالية
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين .. غدا
هقف ضد أي حد يعادي الفن| تصريح صادم من طارق الشناوي بسبب حفيدة أم كلثوم
51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا
مفوضية الأمم المتحدة: محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو تهجير قسري دائم
750 ألف دولار | تفاصيل مثيرة في انتقال لاعب الأهلي إلى النجم الساحلي
10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات
مكتفون ذاتيا .. نقيب الزراعيين: زيادة مساحات قصب السكر لـ 150 ألف فدان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم أنحف وشاشة أوسع.. تسريب يكشف مواصفات هاتف Galaxy S25 FE الجديد

هاتف سامسونج
هاتف سامسونج
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في  هاتف سامسونج جالاكسي إس 25 إف إي وهو أسرع هاتف رائد اقتصادي قادم بسرعات شحن أسرع تُضاهي جالاكسي إس 25 ألترا .

مواصفات هاتف Galaxy S25 FE
 

يعد  هاتف Samsung Galaxy S25 FE يدعم الشحن السريع السلكي بقوة 10 فولت/4.5 أمبير أو 15 فولت/3 أمبير، أي ما يعادل حوالي 45 واط. يمثل هذا تطورًا ملحوظًا في تقنية الشحن في سلسلة Fan Edition الشهيرة. للتذكير، ظلت طرازات Galaxy FE تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 25 واط، حتى مع هاتف Galaxy S24 FE الذي صدر العام الماضي.

ميزات هاتف Samsung Galaxy S25 FE
 

على الجانب يحصل هاتف Galaxy S25 FE أخيرًا على ترقية كبيرة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 واط، وهو نفس دعم هاتف Galaxy S25 Ultra الرائد والتي قد تجعله أفضل هاتف من فئة Fan Edition حتى الآن . 

أما عن تصميم هاتف Samsung Galaxy S25 FE فهو يعد الأنحف، وبهيكل 7.4 مم، يُضاهي تقريبًا هيكل هاتف Galaxy S25 الأصغر حجمًا بسمك 7.2 مم. 

يأتي الهاتف أيضا بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. 

أما من الداخل، فقد رُصد هاتف Galaxy S25 FE بمعالج Exynos 2400 على منصة GeekBench ، والذي قد يقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت ونظام تشغيل Android 16.

هاتف سامسونج هاتف سامسونج جالاكسي هاتف رائد اقتصادي الشحن السريع الشحن السريع السلكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

ترشيحاتنا

الأنبا زوسيما

قداس عيد نياحة الأنبا بيشوي بكنيسته بالقبابات

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

في عيد شفيع الكنيسة.. قداس وزيارة افتقاد الأنبا أكليمندس لكنيسة العذراء والأنبا كاراس

قطاعي البيئة والتعدين

ياسمين فؤاد: أصبحنا متوافقين بين قطاعي البيئة والتعدين في مصر

بالصور

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد