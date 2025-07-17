قبل الإطلاق الرسمي .. إليك أهم مواصفات جهاز Galaxy Tab S11 اللوحي

إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في الجهاز اللوحي الرائد القادم من سامسونج ، Galaxy Tab S11 Ultra والمتوقع إطلاقه في سبتمبر 2025.

مواصفات Galaxy Tab S11 Ultra



يأتي جهاز جالكسي تاب إس ١١ ألترا، بنتوءٌ أصغر بكثير على شكل حرف U على شاشة AMOLED مقاس ١٤.٦ بوصة - وهو انحرافٌ واضحٌ عن النتوء الأوسع في جالكسي تاب إس ١٠ ألترا العام الماضي.

يُشير هذا التعديل في التصميم إلى أن سامسونج قد تنتقل من إعداد كاميرا أمامية مزدوجة بدقة ١٢ ميجابكسل إلى مستشعر واحد بدقة ١٢ ميجابكسل. لا تزال الحواف رقيقةً بشكلٍ مُثيرٍ للإعجاب، على الرغم من أن التغييرات تبدو ضئيلة.



ميزات جهاز Tab S11 Ultra

على الجانب الاخر لا يزال قلم S Pen جزءًا من الجهاز، ولكن هناك مفاجأة في الخلف. شريط الشحن المغناطيسي المألوف للقلم غير موجود في الصورة، مما يُشير إلى أن سامسونج ربما نقلت الموصل.



في الجزء الخلفي، يتميز جهاز Tab S11 Ultra بنظام كاميرا مزدوجة مألوف بحلقات أكبر، مما يُحاكي تصميم سلسلة هواتف Galaxy S25 القادمة من سامسونج، مما يُضفي عليه طابعًا تصميميًا أكثر تكاملًا.

أما من حيث التصميم، فمن المتوقع أن يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 9400+ (وهو ترقية من معالج Dimensity 9300+ في Tab S10 Ultra)، مما يُبشر بأداء أفضل لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 10% مقارنةً بالطراز السابق أما عن سعة البطارية فستزداد قليلاً إلى 11,700 مللي أمبير/ساعة ، مقارنةً بـ 11,200 مللي أمبير/ساعة في Tab S10 Ultra.

من حيث المواصفات، من المتوقع أن يعمل الجهاز اللوحي بواجهة One UI 8 مع نظام أندرويد 16، مع خيارات توفر ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. ومع إلغاء سامسونج لإصدار Plus هذا العام، من المرجح أن تتضمن سلسلة Tab S11 الإصدارين القياسي والفائق فقط، والمتوقع إصدارهما في سبتمبر المقبل.