أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 وGalaxy Watch 7

كشفت شركة سامسونج رسميا عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch 8، في خطوة تمثل تحولا كبيرا في تصميم وأداء ساعاتها الذكية.

وكما جرت العادة، جاء هذا الإعلان إلى جانب إطلاق هواتفها القابلة للطي الجديدة، في إطار تحديثات صيفية معتادة من الشركة الكورية.

أبرز الفروق بين ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 و Galaxy Watch 7

التصميم:

تأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 بتصميم جديد مستوحى من ساعة Galaxy Watch Ultra، مع هيكل ألومنيوم مدعم، وشاشة مستديرة بتصميم يعرف بـ"المربع الدائري" أو Squircle، وقد تم التخلي عن الإطار الدوار لصالح تصميم أكثر بساطة يحتوي على زرين جانبيين، مع بقاء الإطار حساسا للمس.

يعد هذا الطراز أيضا أنحف ساعة ذكية أنتجتها سامسونج حتى الآن، بسماكة تبلغ 8.6 ملم فقط مقارنة بـ9.7 ملم في الجيل السابق.

كل هذا يعد تغيرا ملحوظا مقارنة بـGalaxy Watch 7، التي جاءت بتصميم دائري تقليدي، كما هو الحال في معظم ساعات سامسونج الذكية السابقة، وهو الشكل الأكثر شيوعا والأقرب إلى التصميم الكلاسيكي للساعات، والذي عرفته سامسونج جيدا ونجحت في توظيفه.

Galaxy Watch 7

الشاشة:

من أبرز التحديثات التي شهدتها الساعة الجديدة زيادة سطوع الشاشة ليصل إلى 3000 شمعة، مقارنة بـ2000 شمعة في Galaxy Watch 7، مع الحفاظ على حجمين رئيسيين هما 40 و44 ملم، ومقاومة للماء والغبار بمعايير IP68 و5ATM.

يأتي هذا الإصدار باللونين الفضي والجرافيتي، في حين جاء الإصدار السابق بألوان الأخضر والكريمي والفضي.

السوار:

أما فيما يتعلق بالأحزمة، فقد طرحت سامسونج نظام تثبيت جديد كليا للأحزمة يعرف باسم Dynamic Lug System، والذي يعزز ثبات الساعة على المعصم ويزيد دقة قياس نبضات القلب بنسبة تصل إلى 11%.

هذا النظام الجديد لا يدعم الأحزمة السابقة، مما يعني أن مستخدمي Galaxy Watch 6 و7 لن يتمكنوا من استخدام الأحزمة القديمة مع الإصدار الجديد.

نظام التشغيل والمزايا:

من الناحية البرمجية، تعد ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 أول ساعة ذكية مزودة بمساعد Google Gemini، الذي يسمح بأداء مهام متعددة بخطوة واحدة، مثل بدء تمرين رياضي وتشغيل قائمة تشغيل موسيقية.

يعتمد هذا النظام على اتصال الساعة بالإنترنت، لذا تعمل هذه الميزة بشكل أفضل في النسخة الداعمة للاتصال الخلوي.

وقد تم إدخال ميزات صحية جديدة مثل مؤشر “التحميل الوعائي” الذي يقيس ضغط الدورة الدموية أثناء النوم ويقدم توصيات لتحسينه، إلى جانب مؤشر “مضادات الأكسدة” الذي يستخدم مستشعرات الساعة لتقدير مستويات مضادات الأكسدة في الجلد، كلا الميزتين حصريتان لـ Galaxy Watch 8.

تستفيد ميزة “إرشادات وقت النوم” الجديدة من Galaxy AI لتحديد أفضل توقيت للنوم استنادا إلى بيانات النوم ومعدل ضربات القلب، كما أضيفت ميزة Running Coach لتحفيز المستخدمين أثناء الجري من خلال تنبيهات صوتية وملاحظات فورية.

ساعتي سامسونج Galaxy Watch 8 و Galaxy Watch 7

البطارية:

من حيث البطارية، جاءت ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 ببطاريات أكبر حجما نسبيا مقارنة بالجيل السابق، حيث تصل سعتها إلى 325 مللي أمبير في إصدار 40 ملم و435 مللي أمبير في إصدار 44 ملم.

وتدعم الساعة الشحن اللاسلكي بقدرة 10 وات، تماما مثل Galaxy Watch 7، مع مدة شحن كاملة تقل عن ساعتين.

السعر:

أما من حيث الأسعار، فقد رفعت سامسونج تكلفة Galaxy Watch 8 بمقدار 50 دولارا على جميع الطرازات. يبدأ السعر من 350 دولارا لإصدار 40 ملم بتقنية البلوتوث فقط، ويصل إلى 430 دولارا لإصدار 44 ملم المزود باتصال خلوي، مقارنة بذلك، كان سعر Galaxy Watch 7 يبدأ من 300 دولار فقط.

ورغم هذه التحديثات، فإن Galaxy Watch 7 لا تزال تعتبر خيارا قويا، إذ تشترك مع الإصدار الجديد في معظم المواصفات الصحية، ما يعني أن الترقية إلى Galaxy Watch 8 ستكون أكثر منطقية لمستخدمي الإصدارات الأقدم مثل Watch 4 و5، وليس لمن يمتلكون الجيل السابق مباشرة.