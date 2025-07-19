تصليح الشاشة بسعر موبايل جديد.. أسعار صادمة لصيانة Galaxy Z Fold 7 وFlip 7

بعد إطلاق هاتفي سامسونج Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 في 9 يوليو 2025، نال الجهازان استحسان عشاق الهواتف القابلة للطي بفضل تحسينات الأداء والتصميم. لكن خبراء التقنية حذروا من تكلفة إصلاح الشاشة، التي قد توازي سعر هاتف جديد من الفئة المتوسطة.

وفقا لتقرير نقلته SamMobile، عن مورد قطع غيار أوروبي، فإن استبدال الشاشة الداخلية لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 قد يكلف حوالي 761 يورو (نحو 890 دولارا)، فيما تصل تكلفة إصلاح الشاشة الخارجية إلى 525 يورو (611 دولارا).

أما Galaxy Z Flip 7، فتبلغ تكلفة إصلاح الشاشة القابلة للطي 342 يورو (400 دولار)، وشاشة الغطاء المروفة باسم “فليكس ويندو” 207 يورو (240 دولارا) دون احتساب أجور الصيانة التي تفرضها مراكز الإصلاح المستقلة.

تجعل هذه الأسعار المرتفعة الاشتراك في خدمة الحماية Samsung Care+ خيارا جديرا بالاهتمام، خاصة أن الضمان القياسي لا يغطي التلف العرضي.

ووفقا لما ذكره موقع “gizmochina”، تبلغ تكلفة خطة سامسونج Care+ لجهاز Galaxy Z Fold 7 حوالي 13 دولارا شهريا أو 259 دولارا سنويا.

Galaxy Z Fold 7

في حين تصل تكلفة خطة Galaxy Z Flip 7 إلى 10 دولارات شهريا أو 169 دولارا في السنة، وتتيح الخطتان إصلاحا غير محدود للشاشة أو الغطاء الخلفي في نفس اليوم مقابل 29 دولارا فقط لكل زيارة.

رغم مزاعم سامسونج بتحسين المتانة، إلا أن الحوادث تبقى واردة وسقوط الهاتف من يدك قد يكلفك مبلغا لا يستهان به، ومع سرعة تراجع قيمة الأجهزة الذكية، قد يكون الإصلاح بدون ضمان أغلى من شراء جهاز جديد.

من المتوقع أيضا أن تطرح سامسونج عرضا لمرة واحدة لاستبدال الشاشة الداخلية بسعر مخفض عند شراء الهاتف، على غرار برنامج Galaxy Z Assurance الذي وفرته للإصدارات السابقة.

وفي ظل تكاليف إصلاح قد تصل إلى 890 دولارا، فإن الاشتراك في Samsung Care+ ليس فقط خيارا اقتصاديا، بل ضرورة لكثير من المستخدمين.