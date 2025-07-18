سامسونج تخرج عن المألوف.. تلميحات لهاتف ثلاثي الطي باسم غير متوقع

يبدو أن هاتف سامسونج القابل للطي ثلاثيا، والذي طال انتظاره، أصبح أقرب من أي وقت مضى للإطلاق الرسمي، ورغم أن البعض توقع أن يحمل اسم Galaxy G Fold، إلا أن مستندات العلامات التجارية الأخيرة تشير إلى أنه سيبقى ضمن سلسلة Galaxy Z المعروفة.

كانت سامسونج قد عرضت الجهاز لأول مرة خلال حدث Galaxy Unpacked في يناير 2025، وأكدت حينها أنه سيصل إلى الأسواق بحلول ديسمبر من هذا العام.

ورغم أن الشركة أطلقت مؤخرا هاتفي Galaxy Z Fold7 وZ Flip7، فإن الهاتف الثلاثي الطي غاب عن هذا الحدث، ما أثار تساؤلات عديدة.

لكن الآن، اكتشاف علامة تجارية مسجلة حديثا في كوريا الجنوبية باسم "Galaxy Z TriFold" أعاد إشعال التكهنات حول اسم الجهاز.

وتم رصد التسجيل عبر موقع GalaxyClub، مما يشير إلى أن سامسونج قد تحافظ على نفس الهوية البصرية لعائلة Z، بدلا من إطلاق سلسلة جديدة تماما.

يقال إن الهاتف، الذي يحمل الاسم الرمزي الداخلي Q7M، سيأتي بشاشة داخلية بقياس 10 بوصات عند فتحه بالكامل، إلى جانب شاشة خارجية بمقاس 6.49 بوصة.

وسيعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite، وتشير التسريبات إلى أن إطلاقه الأولي سيكون محصورا في السوقين الكوري والصيني.

رغم ذلك، لا يزال اسم الجهاز محل نقاش، فكل من GalaxyClub وSamMobile أشارا إلى أن "Galaxy Z TriFold" قد لا يكون الاسم الأنسب لجهاز رائد، مما يفتح الباب لاحتمال أن تكون هذه التسمية لسلسلة أجهزة وليس لهاتف واحد فقط.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد رجحت اسم Galaxy G Fold، في إشارة إلى نموذج Flex G الذي عرضته سامسونج خلال معرض MWC 2025.

من المحتمل أن تكون سامسونج تسعى لحجز عدة أسماء تجارية لتأمين خياراتها المستقبلية، وهي استراتيجية شائعة بين شركات التقنية الكبرى.

وإذا التزمت الشركة بجدولها الزمني، فسنرى الهاتف الجديد قبل نهاية عام 2025، في سوق لا تزال المنافسة فيه محدودة، مع هواوي Mate XT كـ أبرز منافس حالي.