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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Z Fold 7 .. أنحف هواتفها القابلة للطي

هاتف Galaxy Z Flip 7
هاتف Galaxy Z Flip 7
لمياء الياسين

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفين قابلين للطي بتصميم صدفي إلى جانب هاتفها الرائد Galaxy Z Fold 7.

 يُعد هاتف Galaxy Z Flip 7 الرائد الطراز المتميز مع العديد من الترقيات عن سابقه فقد أجرت سامسونج بعض التغييرات الطفيفة والملحوظة على هاتف Galaxy Z Flip 7 كان هاتف Galaxy Z Flip 6 الأقدم من سامسونج أحد الهواتف القابلة للطي الأصغر حجمًا بشاشة رئيسية قابلة للطي أصغر حجمًا بقياس 6.7 بوصة. لكن هاتف Galaxy Z Flip 7 ارتقى بها إلى شاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز، ودقة FHD+، و2600 شمعة سطوع قصوى.

أما عن مواصفات الشاشة فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة بقياس 4.1 بوصة وبغطاء بدقة 1048 × 948 بكسل فقط، ومعدل تحديث 60 هرتز أو 120 هرتز.

من حيث التصميم، يبلغ سُمك هاتف Galaxy Z Flip 7 13.7 مم عند طيه (6.5 مم عند فتحه) ووزنه خفيف نسبيًا، إذ يبلغ 188 جرامًا ورغم أن هذا السُمك أكثر سُمكًا من Z Flip 6، إلا أن المفصلة أصبحت أنحف وأكثر متانة 

ميزات سامسونج جالاكسي زد فليب 7

على الجانب الآخر يأتي الهاتف مزود بمعالج  Snapdragon 8 Elite وستزداد سعة البطارية من 4000 مللي أمبير في الساعة

أما بالنسبة للكاميرات، فتأتي الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل (مثبت بصري، فتحة عدسة f/1.8، حجم بكسل 1.0 ميكرومتر) مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر)، بينما تحتوي الكاميرا الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.2، حجم بكسل 1.12 ميكرومتر). 

من الميزات البارزة الأخرى وجود بلوتوث 5.4، وتقنية NFC، ومكبر صوت ستيريو بتقنية Dolby Atmos، وواي فاي 7، وواجهة One UI 8 المُخصصة بنظام أندرويد 16، وتقنية Galaxy AI.

التسعير العالمي لهاتف Galaxy Z Flip 7

12 جيجابايت + 256 جيجابايت - 1,099.99 دولارًا أمريكيًا
12 جيجابايت + 512 جيجابايت - 1219.99 دولارًا أمريكيًا

8 جيجابايت + 256 جيجابايت - 899.99 دولارًا أمريكيًا
8 جيجابايت + 512 جيجابايت - 959.99 دولارًا أمريكيًا
 

سامسونج جالاكسي هاتف Galaxy Z Flip 7 هاتف Galaxy Z Flip 7 FE هاتف قابل للطي

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