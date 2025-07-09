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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تكشف عن ميزات أمان جديدة في One UI 8

تحديث One UI 8
تحديث One UI 8
لمياء الياسين

أعلنت شركة سامسونج اليوم، عن مجموعة جديدة من تحديثات الأمان والخصوصية التي ستكون متاحة في تحديث  One UI 8 المستندة إلى Android 16. 

كما ألمحت الشركة، بقوة إلى حقيقة أن هاتفي Galaxy Z Fold7 و Flip7 القادمين سيكونان أول الهواتف التي يتم إطلاقها بنظام Android 16 مع واجهة تحديث One UI 8 والتي تعمل على إنشاء "بيئات تخزين مشفرة خاصة بالتطبيقات داخل منطقة التخزين الآمنة للجهاز، مما يضمن أن كل تطبيق يمكنه الوصول فقط إلى معلوماته الحساسة ولا شيء أكثر".

تأمين "معلوماتك الشخصية"

يُساعدك تطبيق KEEP على تأمين "معلوماتك الشخصية"، مثل الروتينات والتفضيلات، مما يُمكّنك من استخدام ميزات مثل Now Brief ، مع دعم محرك البيانات الشخصية (PDE) من سامسونج. تبقى هذه المعلومات الشخصية محفوظة بالكامل على جهازك، محمية بواسطة KEEP، ومؤمنة بشكل أكبر بواسطة Knox Vault، بيئة أمان الأجهزة المقاومة للعبث من سامسونج.

تحمي ميزة KEEP ميزات Now Brief، وSmart Suggestions، وSamsung Moments، و"الميزات الأخرى الموجودة على الجهاز والتي تعتمد على مدخلات خاصة بالمستخدم"، وبالتالي تمكين "تجارب الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا" دون المساس بالخصوصية.

تُضيف سامسونج  تقنية Secure Wi-Fi، بهدف تعزيز حماية الشبكة من التهديدات الناشئة. و لمقاومة الهجمات المستقبلية التي تلتقط البيانات المشفرة بهدف اختراقها .

تساهم هذه التقنية في تأمين عملية تبادل المفاتيح، مما يوفر خصوصية قوية حتى عند الاتصال بالشبكات العامة، ويمنع فك تشفير البيانات في المستقبل .

شركة سامسونج Android 16 واجهة One UI 8 تطبيق KEEP واجهة تحديث One UI 8

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