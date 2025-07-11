حوافز وبدلات وتقدير.. قانون جديد يغيّر مصير أخصائيي العلوم الصحية

تساءل الآلاف من خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية: "متى يتم الاعتراف بنا كأعضاء في الفريق الطبي؟" وجاءت الإجابة من تحت قبة البرلمان، حيث حسم مجلس النواب هذا الأسبوع الموقف القانوني بشكل قاطع.

فقد وافق المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، يقضي بتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، ليشمل ولأول مرة فئة "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" ضمن فئات المهن الطبية المستحقة للبدلات والحوافز.

اعتراف قانوني رسمي ومكتسبات مالية متساوية

التعديل الجديد، الذي جاء في ثلاث مواد رئيسية، يُعد نقلة نوعية في أوضاع هذه الفئة، ويقر مساواتها بأعضاء المهن الطبية الأخرى من حيث:

بدل مخاطر المهن الطبية بقيمة 1500 جنيه شهريًا.

حافز المناطق النائية من 200% إلى 600% من الأجر الأساسي.

مقابل جهود نوبتجيات السهر والمبيت.

كما تم استبدال الجدولين الماليين في القانون القديم لإضافة هذه الفئة وتحديد نسب الحوافز الخاصة بها بشكل واضح.

إلغاء قانون قديم وتوحيد المظلة التشريعية

وتضمن القانون الجديد أيضًا إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، واستبداله بنص يُلزم بسريان أحكام قانون المهن الطبية على العاملين في المستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة، من غير الخاضعين لقوانين أو لوائح خاصة.

لجنة الصحة: القانون يسد فجوة تشريعية ظلت قائمة لسنوات

أكد الدكتور أشرف حاتم أن اللجنة ارتأت إدخال تعديلات جوهرية لصياغة القانون بما يضمن تحقيق المساواة، ويستجيب لمطالب مشروعة لطالما نادى بها أخصائيو العلوم الصحية التطبيقية.

التطبيق بعد النشر الرسمي

من المنتظر أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليبدأ فعليًا تطبيقه على آلاف العاملين بهذه الفئة في جميع أنحاء الجمهورية.