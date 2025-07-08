برلمانية: قانون المهن الطبية يضمن تحقيق المساواة لأفراد المهنة

أشادت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بإقرار قانون المهن الطبية، مؤكدة أن التشريع الجديد يتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، كونه سيحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.



وأشارت«سعيد» في تصريح لموقع « صدى البلد» إلى أن القطاع الطبي كان بحاجة ماسة لهذه التعديلات، مؤكدة أنه في ظل تطور النظم العلمية استحدث وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع.

وأكدت عضو النواب أن القانون الجديد، سيضمن تحقيق المساواة لكل أعضاء المهن الطبية، لاسيما بعد إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014.

وتجدر الاشارة إلى أنه وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب.

