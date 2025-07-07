بعد موافقة النواب.. اعرف الفئات المستفيدة من تعديل قانون المهن الطبية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة التى انعقدت أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2014، وبتعديل القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية.

وأرجأ مجلس النواب الموافقة النهائية على القانون في جلسة لاحقة.

ويرغب العديد من المواطنين معرفة الفئات المستفيدة من تعديل هذا القانون، والتي نستعرضها في سياق التقرير الآتي:

طبقا لنص المادة 1 من مشروع القانون، فإن أحكام هذا القانون تسري على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين وأخصائي تكنولوجي العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص)، وفني التمريض والفنيين الصحيين، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وهي:

- ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

- مستشفيات الصحة النفسية.

- المراكز الطبية المتخصصة.

- مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها.

- الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها.

- مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية.