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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظافر العابدين: تجمعني بمهرجان عمان السينمائي علاقة قوية| خاص

ظافر العابدين
ظافر العابدين
محمد نبيل

أعرب الفنان ظافر العابدين عن فخره بمشاركة فيلمه الأحدث "صوفيا" مع الجمهور الأردني، مؤكداً قربه من مهرجان عمّان السينمائي الدولي والقائمين عليه، وكذلك من أهالي العاصمة الأردنية.
 

وأشار العابدين في تصريحات خاصة إلى أن الفيلم عرض للمرة الأولى أمس في حفل افتتاح المهرجان بدورته السابعة، لافتاً إلى أن علاقته بمهرجان عمان ممتدة وليست وليدة اللحظة، فقد سبق أن شارك كعضو في لجنة التحكيم، كما عرض فيلمه الأول "غدوة" في المهرجان من قبل.
 

وأوضح أنه اهتم في أعماله السابقة بمفهوم العائلة، إلا أن تجربته في "صوفيا" هذه المرة تقدّم حكاية تتضمن حركة وتشويقاً بقدر أكبر، كما يشارك بها عدد من النجوم العالميين.
 

ويقدم العابدين الليلة العرض الثاني لفيلمه أمام الجمهور، على أن يناقش العمل مع الحضور عقب العرض.

وهو إنتاج تونسي بريطاني مشترك، تدور أحداثه حول إميلي التي تغادر لندن متجهة إلى تونس، على أمل أن تساعد ابنتها صوفيا على إعـادة الوصل مع زوجها هشام بعد انفصالهما.
 

تتطور الاحداث وما كان من المفترض أن يكون لقاءً هادئًا، يتحول إلى كابوس حيـن تختفي صوفيـا فجأة، تتوالى الأكاذيب والأسـرار والخيانــة لتزعـزع استقرار عائلة مثقلة بالتشتت. تجــد إميلي نفســها في سباق محموم مع الزمن، فيما ينهار العالم من حولها، وتخوض صراعًا شرسًا للعثور على ابنتها.

ويستضيف المهرجان مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاداً وخبراء دوليين، مانحاً مساحة فريدة للحوار حول السينما المعاصرة وللاطلاع على أصوات جديدة استثنائية من العالم العربي وخارجه.

ظافر العابدين الفنان ظافر العابدين مهرجان عمان

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