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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة
1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة
عبد الفتاح تركي

مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة هي محور اهتمام ملايين الموظفين حاليًّا، وتحديدًا العاملين في القطاع الحكومي، بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 7000 جنيه، بدلًا من 6000 جنيه، ضمن سبل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة

من المقرر صرف مرتبات شهر يوليو 2025 يوم 22 يوليو الجاري، بزيادة تصل لنحو 18%، حتى ينتهي الصرف يوم 26 من الشهر ذاته، أي لمدة 5 أيام، ليتمكن العاملون بالدولة جميعًا من تسلّم مستحقاتهم المالية عبر آليات الصرف المختلفة.

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1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

أماكن صرف مرتبات يوليو 2025

سيتمكن العاملون بالدولة في القطاعين العام والخاص من استلام مرتبات شهر يوليو 2025 عبر الأماكن التالية:

  • ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
  • منافذ البريد المصري.
  • ماكينات فوري.
  • المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.
  • كارت ميزة.

 

قيمة زيادة المرتبات لشهر يوليو 2025

وزارة المالية أفادت في بيان رسمي، بأن قيمة الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو للعاملين في القطاع الحكومي تتراوح ما بين 1100 إلى 1600 جنيه، ليرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.

1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

زيادة مرتبات الدرجة الممتازة: من 12.200 جنيه إلى 13.800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10.200 جنيه إلى 11.800جنيه.

زيادة مرتبات درجة المدير العام أو ما يعادلها: من 8700 جنيه إلى 10.300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الثالثة «التخصصية»: من 6700 جنيه إلى 8000 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجة الرابعة: من 6200 جنيه إلى 7300 جنيه.

زيادة مرتبات الدرجتين الخامسة والسادسة «الخدمات المعاونة»: من 6000 جنيه إلى 7100 جنيه.

مرتبات يوليو مرتبات يوليو 2025 مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة الحد الأدنى للأجور قيمة زيادة المرتبات قيمة زيادة المرتبات لشهر يوليو قيمة زيادة المرتبات لشهر يوليو 2025 جدول مرتبات يوليو 2025 جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

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