وظائف شاغرة في محطات المترو بمرتبات تصل إلى 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة العمل عن استمرارها في تلقي طلبات التقديم لـ وظائف شاغرة في محطات المترو ضمن مجموعة من فرص العمل المميزة، في نشرة التوظيف نصف الشهرية الصادرة خلال شهر يوليو 2025، وذلك في إطار جهودها للتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية تواكب احتياجات السوق، وتلبي طموحات الباحثين عن وظائف مستقرة.

وظائف أمنية وإدارية داخل محطات المترو

تضمنت النشرة المعلنة الإعلان عن فرص عمل في إحدى شركات الأمن والحراسة، برواتب مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، تشمل عددًا من الوظائف الإدارية والميدانية للعمل في مواقع استراتيجية، خاصة بمحطات مترو الأنفاق.

تفاصيل الوظائف المتاحة

1- مدير موقع (عدد 3):

الخبرة المطلوبة: لا تقل عن 5 سنوات

الراتب الأساسي: 9000 جنيه

الحوافز: 1000 جنيه إضافية

إجمالي الراتب: يصل إلى 10 آلاف جنيه

2- فرد أمن (عدد 47):

مواقع العمل: محطات مترو الأنفاق بمدينة نصر (الوفاء والأمل) – التجمع الثالث – العاصمة الإدارية – وسط البلد – المهندسين

الراتب: يراعي الحد الأدنى للأجور، مع زيادات وفقًا للخبرة

الشروط العامة للالتحاق بالوظائف في محطات المترو

المؤهل الدراسي: مؤهل عالٍ أو متوسط

الفئة العمرية المطلوبة: من 22 سنة حتى 50 سنة

يشترط الجدية والانضباط، مع الالتزام الكامل بالمهام الموكلة

وأكدت الوزارة أن المرتبات المعلنة تُحتسب على أساس الهيكل الداخلي للشركة، وتزداد مع سنوات الخبرة، إلى جانب تقديم حوافز دورية للمجتهدين.

كيفية التقديم على وظائف المترو

يمكن للراغبين في التقديم على هذه الفرص التوجه إلى:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل القديم في مدينة نصر

مديريات العمل بالمحافظات المختلفة

أو التواصل مباشرة مع المسؤولة عن التوظيف "أ. نيفين" عبر رقم الهاتف: 01070708442

كما يمكن التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت عبر الرابط التالي:

www.manpower.gov.eg

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعمالة، عبر شراكات فعالة مع شركات القطاع الخاص، تركز على توفير وظائف حقيقية برواتب مناسبة ومزايا اجتماعية وتأمينية، ما يعزز من استقرار سوق العمل الوطني، ويدعم الاقتصاد المحلي.

وتولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بالوظائف المتعلقة بمرافق النقل العام،خاصة في محطات المترو التي تُعد من أكثر مواقع العمل حيوية، نظرًا لطبيعتها التشغيلية المستمرة، وحاجتها الدائمة إلى كوادر أمنية وإدارية مدربة.