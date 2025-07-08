وزير العمل: إتقان اللغات الأجنبية عنصر أساسي لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل

قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة تحرص على الشفافية الكاملة في إتاحة فرص العمل أمام الشباب، من خلال إتاحة روابط إلكترونية للتقديم، بينما تتولى الشركات الراغبة في التوظيف إجراء الاختبارات لاختيار الأكفأ.

الوزارة تحرص على الشفافية الكاملة في إتاحة فرص العمل أمام الشباب

وأضاف محمد جبران وزير العمل، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج «كل الأبعاد»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد مجال للمجاملات، وأن الكفاءة وحدها هي الفيصل في عملية التوظيف.

قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات طلبًا للعمالة حاليًا

وأوضح محمد جبران وزير العمل، أنَّ قطاع التشييد والبناء من أكثر القطاعات طلبًا للعمالة حاليًا، إلى جانب التمريض الذي يشهد طلبًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة، وكذلك تكنولوجيا المعلومات (IT).

وأشار محمد جبران وزير العمل، إلى أن شركات عالمية بدأت في إنشاء مراكز اتصال (Call Centers) داخل مصر، ما يخلق فرصًا وظيفية واعدة.

ولفت محمد جبران وزير العمل، إلى أن هناك أنماط عمل جديدة ظهرت مؤخرًا، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر الإنترنت، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج هذه الوظائف في الإطار الرسمي وتدريب العمالة عليها، خاصة مع ظهور مهن حديثة تحتاج إلى مهارات نوعية.

وأكد محمد جبران وزير العمل، أهمية إتقان اللغات الأجنبية، كعنصر أساسي لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل المحلي والدولي.