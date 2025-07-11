ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

كشف صانع المحتوى والدكتور علي غزلان، عن تفاصيل عودته إلى زوجته فرح شعبان، ملكة جمال مصر السابقة، وكان الخبر بمثابة مفاجأة لمتابعيهما، وكان هذا الخبر بعد فترة من الانفصال دامت عدة أشهر.

وصرحت فرح شعبان بعدة تصريحات للمرة الأولى عن أسباب طلاقها من علي غزلان، والرجوع، خلال ظهورها الأخير في برنامج “هي وبس” مع الإعلامية رضوى الشربيني.

وكشفت فرح شعبان عن السبب الرئيسي للرجوع وهو ابنهما “رحيم” مؤكدة أن مشاعر الأمومة والحنين إلى العائلة دفعتها للتفكير مجددًا في لمّ الشمل، وأضافت: “ابني محتاجنا سوا، وهو اللي خلاني أرجع أفكر بعقل وهدوء في العلاقة”.

كما أكدت فرح شعبان على مرحلة النضج بعد الانفصال، حيث أوضحت أن فترة الطلاق كانت كاشفة للطرفين، حيث مرّ كل منهما بتجربة جعلته يدرك أخطاءه ويعيد ترتيب أولوياته.

وأكدت فرح شعبان أن الرجوع لم يكن قرارًا سريعًا، بل جاء بعد تفكير عميق ونقاشات ناضجة.