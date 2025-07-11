ربط المستحقات بالبطولات.. ملامح لائحة الفريق الزمالك في الموسم الجديد قبل اعتمادها

قال الإعلامي جمال الغندور، إن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عقد جلسة مهمة مع جون إدوارد المدير الرياضي، وبحضور المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل لائحة الفريق للموسم الجديد، بما في ذلك نظام المكافآت والعقوبات.

وأضاف الغندور عبر برنامج ستاد المحور، أن الاجتماع شهد اتفاقاً على وضع بنود حاسمة تربط بين تحقيق البطولات ومستحقات اللاعبين، حيث تم الاتفاق على صرف مكافآت مجزية في حال حصد الألقاب، بينما سيتم خصم نسبة من عقود اللاعبين في حال الفشل في تحقيق أهداف النادي خلال الموسم.

وأردف، أن الإدارة الجديدة تسعى لتطبيق سياسة صارمة تحفظ حقوق النادي وتدفع اللاعبين لبذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق البطولات، في ظل توجه فني جديد بقيادة فيريرا.

وأكمل، أنه من المنتظر أن تُعرض اللائحة المقترحة على مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة لاعتمادها رسميًا، قبل تسليمها للاعبين لتوقيعها بشكل رسمي قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

واختتم حديثه قائلًا:"تأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط والاحترافية داخل الفريق الأبيض، تزامناً مع فترة الإعداد الجادة التي يخوضها الفريق استعدادًا لانطلاقة قوية".