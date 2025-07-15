Galaxy Watch Ultra تغزو الأسواق قريبا بالعديد من الميزات الصحية.. تعرف عليها

أعلنت سامسونج بشكل مفاجئ خلال مؤتمر Galaxy Unpacked الأخير عن إصدار جديد لساعة Watch Ultra الذكية

وتعد “Watch Ultra” ساعة ذكية رياضية متينة ومقاومة للماء، مصممة للاستخدام في الظروف القاسية.. تتميز بشاشة كبيرة وواضحة، ومعالج قوي، وعمر بطارية طويل، ومجموعة واسعة من الميزات الصحية واللياقة البدنية.

وعن تصميمها فهي تأتي بتصميم مربع الشكل وتعد متوفرة بالعديد من الألوان مثل الأزرق

مواصفات ساعة Watch Ultra

وعن المواصفات الآخرى للساعة فهي تأتي بسعة تخزين تصل إلى 64 جيجابايت وتعمل بنظام Wear OS 5، وتأتي مُزوّدة أيضا بواجهة One UI المُحدّثة من سامسونج وتتمثل معظم الميزات في الساعة هي أنها تدعم ميزات الذكاء الاصطناعي بجانب العديد من الميزات الصحية مثل قياس مستويات التوتر، وأنماط التمارين الرياضية ومؤشر مضادات الأكسدة.

وتعد جميع الميزات متاحة على ساعات Galaxy Watch Ultra بمجرد حصولها على تحديث One UI Watch 8.

سعر ساعات One UI Watch 8

وعن سعر ساعات Galaxy Watch Ultra فهي تباع بحوالي 650 دولارًا أمريكيًا.

من جانبها كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن برنامج One UI 8 Watch التجريبي، بالإضافة إلى قائمة الأجهزة.

وأكدت أيضًا أن جميع الطُرز الثلاثة من السلسلة القادمة ستدعم برنامج One UI 8 Watch فورًا. وستُضيف ميزات جديدة للصحة واللياقة البدنية، مثل تحسينات في تتبع النوم وتتبع مستوى الكاروتينات