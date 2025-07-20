Galaxy Buds 3 FE .. سماعات جديدة من سامسونج تقفز بعمر البطارية

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في سماعة Galaxy Buds 3 FE والتي تشير التفاصيل المسربة إلى أنها قد تتمتع بميزة تفوق سماعات Buds 3 العادية، ألا وهي عزل الضوضاء بشكل أفضل.



سماعة Galaxy Buds 3 FE

أشارت التسريبات الأولى لسماعات Buds 3 FE على منصة X أن تصميمها يشبه تصميم سماعات Buds 3 وBuds 3 Pro، مع سيقان للتحكم باللمس مثل مستوى الصوت وتشغيل الموسيقى. ولكن على عكس سماعات Buds 3 ذات التصميم المفتوح، ستستخدم Buds 3 FE أطراف أذن من السيليكون - وهو تغيير بسيط قد يُحدث فرقًا كبيرًا.

غالبًا ما يعني التثبيت المُحكم داخل الأذن عزلًا أفضل للضوضاء السلبية، وبالتالي، إلغاءً أكثر فعالية للضوضاء النشطة (ANC). ويُقال إن سماعات Buds 3 تعاني من هذه المشكلة نظرًا لتصميمها المفتوح.

ميزة سماعات Buds 3 FE

على الجانب الآخر من المتوقع أيضًا أن تأتي سماعات Buds 3 FE بميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، وعمر بطارية مُحسّن ، وربما ميزات مثل الترجمة الفورية وبعض التقنيات مثل بلوتوث 5.4

أما بالنسبة للسعر، فتشير الشائعات إلى أنه من المتوقع أن تأتي السماعات بسعر يتراوح بين 99 إلى 129 دولارًا.

بفضل أطرافها الداخلية، وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة، وميزات الذكاء الاصطناعي، وسعرها الذي يقل عن 130 دولارًا، قد تكون سماعات Buds 3 FE الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يهتمون بعزل الصوت.