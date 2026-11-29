أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الحكومي بشأن حادث دائري الوراق ناقش مسارين رئيسيين، الأول يتعلق بالحادث والقرارات الحكومية للتعامل مع تداعياته، والثاني يركز على إزالة آثاره وتقديم التعويضات للمصابين وأسر الضحايا، إلى جانب الإجراءات الاحترازية للحد من تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة الحياة، أنه جرى الاتفاق على سرعة الانتهاء من إعداد تقرير عاجل بشأن الحادث، تتولاه الوزارات المعنية، فضلًا عن رفع تقرير من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الانتهاء من صرف التعويضات، واستمرار تقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الطرق السريعة تتضمن بالفعل حارة مخصصة للنقل الثقيل، وأن الحكومة مستمرة في هذا النهج، موضحًا أن وزير النقل أكد خلال الاجتماع صعوبة تخصيص حارة للنقل الثقيل على الطريق الدائري في وضعه الحالي.

وتابع أن الطريق الدائري له وضعية خاصة، وأنه ستتم دراسة تخصيص حارة للنقل الثقيل بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من تطوير الطريق.

ولفت إلى أن الاجتماع الحكومي لا يزال منعقدًا، وأن هناك قرارات ستُتخذ وتُنفذ على أرض الواقع، من بينها تغليظ العقوبات على المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب المركبة.

وفيما يتعلق بمواعيد سير سيارات النقل الثقيل، أوضح عادل أن شاحنات المواد البترولية جرى استثناؤها من قرار تحديد المواعيد، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تحدث عن صعوبة تحديد مواعيد لسير صهاريج البنزين، حتى لا يتأثر توافر الوقود في محطات البنزين.

وأكد أن الوزارات المعنية لا تزال تعمل على التعامل مع تداعيات الواقعة، والتوصل إلى استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تتضمن إجراءات وقائية تستهدف منع تكرارها مستقبلًا.