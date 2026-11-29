قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن "الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

ويشهد قطاع البنية التحتية الرقمية في مصر توسعًا في الاستثمارات، بالتزامن مع توجهات الدولة نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لخدمات مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف الاستثمارات المرتقبة تعزيز القدرات التشغيلية لمراكز البيانات، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات المحلية والدولية، بما يدعم تنافسية السوق المصرية في قطاع الخدمات الرقمية.

شهد مؤتمر صحفي، بحضور المهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، الإعلان عن صفقة استحواذ مرتقبة بقيمة 145 مليون دولار.