أول هاتف آيفون قابل للطي قد يكون أرخص مما تتوقع

كشفت شركة الاستثمار العالمية UBS في مذكرة موجهة لعملائها عن خطط أبل لإطلاق أول هاتف قابل للطي من نوع book-style على غرار سلسلة Galaxy Z Fold من سامسونج، وذلك خلال العام المقبل 2026.

وبحسب التحليل المالي الذي أجرته الشركة السويسرية، فإن تكلفة مكونات تصنيع هاتف iPhone Fold ستبلغ نحو 759 دولارًا، أي أقل بنسبة 4% مقارنةً بما تدفعه سامسونغ لتصنيع هاتفها Galaxy Z Fold SE (790 دولارًا).

خفض التكلفة في وحدات الذاكرة والمعالجات والكاميرات

تُشير UBS إلى أن أبل ستتمكن من خفض التكاليف من خلال تقليص النفقات على الذاكرة والمعالجات وتكوينات الكاميرا. كما تتوقع الشركة أن تُحدد أبل إنتاج الجيل الأول من هواتفها القابلة للطي بين 10 إلى 15 مليون وحدة.

ورغم أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى أن السعر سيتراوح بين 2000 إلى 2400 دولار، إلا أن UBS ترى أن التزام أبل بالتحكم في التكاليف قد يُمكّنها من تسعير الهاتف بين 1800 إلى 2000 دولار، وهو ما سيجعله الأغلى في تاريخ أجهزة iPhone.

هامش ربح مماثل لسامسونج وتفوق على iPhone 16

بحسب التقرير، فإن هوامش المساهمة المتوقعة لهذا الهاتف ستتراوح بين 53% إلى 58%، وهو ما يُعادل تقريبًا هوامش أرباح سامسونغ من هواتفها القابلة للطي، ويتفوق على هوامش سلسلة iPhone 16.

سامسونج المورد الرئيسي للشاشة القابلة للطي وLG Display قادمة لاحقًا

أكدت UBS أيضًا أن شركة Samsung Display ستكون المورد الرئيسي لشاشات OLED الداخلية القابلة للطي مقاس 7 إنش، في حين من المتوقع أن تنضم LG Display كمورد إضافي مع توسع أبل في الإنتاج.

موردو الهيكل والتيتانيوم والمفاصل تشمل Foxconn وLuxshare

أما بالنسبة لمكونات مثل الهيكل المصنوع من التيتانيوم والمفصل المعدني السائل، فستكون الشركات الموردة لها هي: Lens Technology، وAmphenol، وHon Hai (المعروفة بـFoxconn).

كما ستكون Foxconn الشركة الأساسية لتجميع الهاتف، بينما ستلعب Luxshare دور المجمع الثانوي.

التأخر المدروس قد يمنح أبل الأفضلية

تؤكد UBS أن دخول أبل المتأخر إلى سوق الهواتف القابلة للطي قد يكون في صالحها. إذ إن سلاسل التوريد الخاصة بهذه الفئة أصبحت أكثر نضجًا، والتقنيات المرتبطة بها تطورت بشكل ملحوظ.

وهذا يمنح أبل فرصة لتقديم منتج أكثر تقدمًا وربما بتكلفة أقل مما كان متوقعًا.

تعزيز انتشار الأجهزة القابلة للطي

في الختام، ترى UBS أن دخول أبل هذا السوق سيُسرّع من تبني الأجهزة القابلة للطي في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وحتى الحواسيب المحمولة على المدى المتوسط والطويل، ما يمهد لمرحلة جديدة في عالم الأجهزة الذكية.